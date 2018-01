Zaželeni odtenek sive

Korejske olimpijske igre so se začele zgodaj. Tekma poteka v eni sami disciplini: kdo se bo prvi polastil rdečega gumba na mizi Kim Džong Una. Vse se je začelo prvega dne novega leta, ko je v sporočilu,­ ki ga je prenašala severnokorejska osrednja televizija, severnokorejski voditelj ponudil Seulu oljčno vejico, ob tem pa pripomnil, da bi lahko njegovi športniki sodelovali na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.



»Udeležba Severne Koreje na zimskih olimpijskih igrah bo dobra priložnost za prikaz enotnosti naroda in upamo, da bodo igre uspešne,« je dejal Kim, ki je imel na sebi svetlo obleko, krojeno v zahodnem stilu, s katero se je lepo ujemala siva svilena kravata. Na ovratniku ni imel priponke s podobo deda Kim Il Sunga in očeta Kim Džong Ila. To je bilo modno sporočilo, da je mladi voditelj, ki bo prihodnji teden dopolnil 35 let, samozavesten in da si zdaj želi miru. Čeprav je eden od analitikov pripomnil, da je videti kot »bankir v Armanijevi obleki«, bi lahko prej dejali, da je Kim poskusil tudi z novoletnimi barvami pokazati, da si ne želi, da bi leto 2018 potekalo v temnih barvah groženj z vojno. Odprta siva barva naj bi pomenila, da je tudi Kim enako odprt za ­pogajanja.