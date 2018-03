Izrael potrdil napad na sirski jedrski reaktor

Zgodilo se je pred več kot desetimi leti, v noči s 5. na 6. september 2007, ko danes povsem razpadla Sirija še ni bila v vojni in je veljala za povsem normalno bližnjevzhodno državo. Vsi so bolj ali manj vedeli za ta »zelo nenavaden« letalski napad, nihče pa ni nikoli ukrepal.



Izraelska bojna letala so takrat med zelo »nekonvencionalno« in temu primerno poimenovano tajno vojaško operacijo »Outside the Box« preletela več kot pol Sirije in 450 kilometrov severozahodno od Damaska v puščavskem mestu Deir Ezor, ki ga iz novejših časov poznamo kot eno izmed oporišč medtem že vojaško poražene Islamske države, do tal porušila objekt, za katerega so bili v Tel Avivu prepričani, da je jedrski reaktor.



Sirija naj bi domnevno jedrsko elektrarno, za katero je tudi dunajska Agencija za jedrsko energijo (IAEA) domnevala, da bi lahko delovala na plutonij, menda skrivaj gradila s pomočjo Severne Koreje. Objekt naj bi bil, vsaj po trditvah Izraelskih tajnih služb, tik pred tem, da ga izročijo namenu.



Pomenljivo priznanje



Izraelski vojaški vrh je zdaj, prvič po več kot desetih letih in ne da bi kdo to od njega zahteval priznal, da so njegova letala 6. septembra 2007 res do tal porušila »jedrski reaktor, ki ga je gradila Sirija«. Izraelsko bojno letalstvo je ob priznanju napada nepričakovano objavilo tudi fotografije in videoposnetke »ene najpomembnejših vojaških operacij v zgodovini države«, armadni vrh pa je pri tem pojasnil, da so tajne službe najmanj od jeseni 2004 do jeseni 2007, zbirale vse potrebne informacije o sirskem jedrskem reaktorju, in da je bila izraelska vojska takrat »povsem pripravljena na vse različne možne scenarije, ki bi utegnili slediti morebitni eskalaciji razmer«.



Sirija, ki je ves čas zanikala, da bi šlo pri gradnji poslopja v vzhodnosirski puščavi za jedrski reaktor, v katerem naj bi pridobivali plutonij, se na napad ni nikoli resneje odzvala, mednarodna skupnost pa tajnega izraelskega letalskega napada na tleh tuje suverene države, ki na Bližnjem vhodu še zdaleč ni bil izraelski prvi, tudi ni nikoli resneje obsodila.



Nedvoumno sporočilo



Razlog, zakaj so se v Izraelu prav zdaj odločili za priznanje napada izpred desetih let, je seveda jasen, tako kot je jasno sporočilo, ki ga je ob potrditvi dogodka objavil izraelski armadni vrh. Po besedah poveljnika generalštaba izraelskih obrambnih sil Gadija Eizenkota se glasi, da Izrael »nikoli ne bo dovolil nastanka razmer, v katerih bi bil lahko ogrožen obstoj Izraela«. To sporočilo, ki ga je Izrael po njegovih besedah »sporočil že leta 2007, ostaja izraelsko sporočilo tudi danes in bo ostalo tudi v prihodnosti«.



Ker izraelski premier Benjamin Netanjahu zadnje čase Iranu vse pogosteje in tudi vse glasneje očita, da si v Teheranu kljub pred dvema letoma podpisanemu jedrskemu sporazumu še vedno skrivaj prizadevajo za izdelavo jedrske bombe, je naslovnik sporočila torej povsem jasen. Toliko bolj, ker se je med iranskimi in izraelskimi silam nad ozemlju povsem razsute Sirije v zadnjem času že zgodilo več letalskih incidentov in obračunavanj, ki vse bolj jasno kažejo, kako eksplozivne postajajo razmere tudi za širšo okolico.