Napadalec v Kabulu ubil vsaj 63 ljudi

Odgovnornost za napad z reševalnim vozilom, napolnjenim z eksplozivom, so prevzeli talibani.

N. G., STA

V eksploziji v afganistanskem glavnem mestu Kabulu je bilo ubitih najmanj 63 ljudi, ranjenih je približno 150, so sporočile afganistanske oblasti. Odgovornost za samomorilski napad so že prevzeli talibani.

Eksplozijo je v popoldanskih urah po lokalnem času v središču Kabula povzročilo reševalno vozilo, napolnjeno z eksplozivom. Eksplozija je odjeknila v bližini poslopja notranjega ministrstva. Na območju se nahaja tudi urad Evropske unije in sedež policije.

»Samomorilski napadalec je uporabil reševalno vozilo, da je lahko prišel mimo nadzorne točke, češ da pelje bolnika. Na drugi nadzorni točki so ga prepoznali, nakar je razstrelil vozilo,« je pojasnil predstavnik notranjega ministrstva.

Nov napad talibanov

Odgovornost so že prevzeli talibani. Kot je tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid sporočil prek aplikacije Whatsapp, je bila njihova tarča policijski konvoj na območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eksplozija se je zgodila teden dni po napadu talibanov na luksuzen hotel v Kabulu, v katerem so ubili najmanj 22 ljudi, večinoma tujcev. Oblasti so poleg tega danes za tujce izdale varnostno opozorilo, da skrajna skupina Islamska država načrtuje izvedbo agresivnih napadov na supermarkete, trgovine in hotele, ki jih obiskujejo tujci.