Plačanci pod »Wagnerjevo« taktirko

Ruske oblasti so zahodna ­poročila, da so 7. februarja na vzhodu Sirije ameriške in kurdske sile ubile in ranile na »stotine« ruskih vojakov, označili za propagando, toda zgodbe o tem, da je med poskusom zavzetja rafinerije poleg vojakov sirskih vladnih enot padlo tudi več pripadnikov skrivnostne ruske najemniške vojske »skupina Wagner«, so se pojavile tudi v ruskih medijih.

Ko so pred dobrim tednom blizu Deir ez Zora, mesta na vzhodu Sirije, ki leži ob Evfratu, ameriška vojaška letala, helikopterji, brezpilotniki in topništvo izvedli »samoobrambni« napad, so mediji najprej poročali zgolj o tem, da je bilo ubitih vsaj sto vojakov sirskega »režima«. Pred dnevi so se pojavile informacije, da je bilo med ubitimi in ranjenimi tudi veliko ruskih vojakov. Koliko je bilo žrtev med Rusi, ni jasno. Za ameriško agencijo Bloomberg sta dobro obveščena neimenovana ruska vira razkrila številko 200, podobno oceno je za dnevnik New York Times dal ruski poslovnež Aleksander Jonov, ki »v Siriji ponuja varnostne in podobne usluge«.

Različne številke

V Rusiji so se večinoma pojavile bolj skromne številke. Za tabloidje neimenovani sodelavec skrivnostne ruske zasebne vojske »skupina Wagner« pred dnevi priznal , da je padlo 40 njihovih vojakov, opozicijski časnik Nova gazeta pa je na podlagi svojih virov iz Sirije navedel številko 13