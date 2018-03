Bi bila tudi v Italiji rešitev velika koalicija?

Jutri bodo v Italiji odprli volišča ob 7. uri, zaprli pa jih bodo šele ob 23. uri. Takrat naj bi bilo jasno, ali si je medijski mogotec Silvio Berlusconi zagotovil zmagovito vrnitev na veliki oder ali pa bo morda moral - če tokrat ne bo zmagovalca - počakati na ponovitev volitev.

Zmaga Berlusconija in njegove desnosredinske koalicije, v kateri prav Berlusconijeva stranka Naprej, Italija velja za najbolj zmerno (radikalna desnica utegne na volitvah celo prehiteti Berlusconija), je samo ena izmed možnosti jutrišnjega volilnega razpleta, ki se prav lahko pokaže kot nov zaplet.

Naj so se v preteklem parlamentu pod taktirko Demokratske stranke še toliko trudili sestaviti novo volilno zakonodajo, jim to nikakor ni šlo od rok. Napisali so najbolj zapleteno volilno matematiko v Evropski uniji, samo še povečali so strah, da si tudi po teh volitvah v Italiji nihče ne bo mogel zagotoviti trdnega vladanja.