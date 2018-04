Leto dni pozneje je stanje v Agrokorju še slabše

Leto dni po sprejetju zakona o Agrokorju na Hrvaškem so dolgove manjših dobaviteljev popolnoma poplačali in tudi veliki so prejeli 490 milijonov evrov ter zato prodajne police založili s svojimi izdelki. A o nujnem prestrukturiranju ni ne duha ne sluha, opozarja strokovnjak za krizni menedžment Danko Sučević. Afera Agrokor je vplivala na hrvaško politiko in razkrila razsipno življenje Todorićevih.



Polemike o lexu Agrokor še vedno niso utihnile. Zagovorniki zakona, ki so ga izglasovali 6. aprila 2017, poudarjajo, da so se na Hrvaškem tako izognili kaotičnemu razpadu največjega podjetja v državi in da bi brez njega trgovine tik pred začetkom turistične sezone ostale brez izdelkov, proizvajalci in dobavitelji brez redne dobavne verige, okoli 40.000 delavcev na Hrvaškem pa brez dela. Dolgove manjših dobaviteljev - njihov delež v skupnem znesku dolga je najmanjši, kot volivci pa so najštevilnejši - so poplačali, veliki dobavitelji pa so prejeli 490 milijonov evrov in Konzum zalagajo s svojimi izdelki, največkrat nekonkurenčnimi v drugih trgovskih verigah.



»Če je bil to edini cilj, so ga dosegli,« je za Delo povedal dober poznavalec razmer v Agrokorju Danko Sučević. »Toda najpomembnejši cilj bi moral biti dogovor, nato bi se lahko začelo nujno prestrukturiranje. Še vedno niso potrdili končnega zneska terjatev oziroma glasovalnih pravic, zato nikakor ni mogoče skleniti dogovora,« pravi Sučević.