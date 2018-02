»Napadi« na državo ali na človekove pravice?

Madžarska vlada je prejšnji teden v parlament poslala predlog nove zakonodaje, ki je del njihove kampanje »Zaustavimo Sorosa«, uperjene proti migraciji in iz tujine financiranih nevladnih organizacij. Pred poslanci so se znašli trije zakoni, ki »bodo kaznovali in omejili delovanje skupin, ki se ukvarjajo z azilom in migracijskimi vprašanji«, kakor so ugotovili v mednarodni organizaciji Human Rights Watch (HRW).



Po njihovih besedah so glavna tarča zakonodaje tiste nevladne organizacije, ki prejemajo sredstva od Zavoda za odprto družbo, ki ga je ustanovil na Madžarskem rojeni George Soros, med te pa sodi tudi HRW. Prvi zakonski predlog ureja registracijo tistih organizacij, ki podpirajo oziroma financirajo prihod in namestitev pribežnikov, ki so na Madžarsko vstopili prek »varnih« držav.