Papež na velikonočni ponedeljek izpostavil pomen bratstva

A. S. H., STA

Vatikan - Papež Frančišek je na današnji molitvi z verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu izpostavil pomen bratstva za sobivanje ljudi in s tem za družbo. Kot je poudaril, brez bratstva ni socialne pravičnosti.

»Samo bratstvo lahko zagotovi trajen mir, premaga revščino, konča napetosti in vojne ter izkorenini korupcijo in kriminal,« je poudaril papež. Izrazil je upanje, da bosta bratstvo in sožitje, kakršnima smo priča med velikonočnimi prazniki, postala življenjski slog in oživila odnose med ljudmi.

Ob tem je Frančišek posvaril pred nevarnostjo, da se bodo ljudje zaprli vase in mislili le na svoje življenje. »Skrbeti moramo za svoje brate, predvsem za revne in izobčene,« je dejal in dodal, da brez bratstva ni ne cerkvene ne civilne skupnosti.

Molitve ob velikonočnem ponedeljku se je v Vatikanu udeležilo več deset tisoč ljudi. Preden so prišli na trg svetega Petra, so morali opraviti strog varnostni pregled, saj v Rimu in Vatikanu v času velikonočnih praznikov veljajo močno poostreni varnostni ukrepi.

Papež je velikonočne slovesnosti začel v četrtek, ko je v rimskem zaporu umil noge zapornikom. V petek je med drugim vodil križev pot v rimskem Koloseju, v nedeljo pa je med velikonočno mašo izpostavil številna krizna žarišča po svetu, med njimi Sirijo in Bližnji vzhod.