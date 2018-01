Plenković in Juncker se bosta pogovarjala februarja

Zagreb − Hrvaški premier Andrej Plenković je danes potrdil, da bo sredi februarja odpotoval v Bruselj na posebno srečanje s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pogovarjala se bosta o vprašanjih, ki so pomembna za Hrvaško kot članico EU. Tema bodo tudi odnosi s Slovenijo.

Plenković je v uvodu današnje redne seje hrvaške vlade povedal, da je hrvaško stališče v sporu o meji s Slovenijo jasno ter da so z njim seznanjeni hrvaški mednarodni partnerji, tudi Slovenija. Dejal je še, da bo imel na februarskem srečanju z Junckerjem in člani evropske komisije še eno priložnost za razlago hrvaških stališč in predlogov za reševanje spora s Slovenijo.

»Mislim, da smo z vsemi našimi potezami pokazali visoko stopnjo odgovornosti, zadržanosti in trdnega zastopanja naših interesov ob upoštevanju dobrososedskih odnosov in izogibanju enostranskim potezam, ki lahko pripeljejo do incidentov,« je izjavil Plenković. Kot je dodal, tudi izjave hrvaških ribičev po srečanju s predstavniki vlade kažejo, da so kot država ravnali odgovorno in na najboljši možni način.

Srečanje Junckerja in Plenkovića, ki bo predvidoma 14. februarja, je v začetku tedna napovedala hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić. Juncker naj bi Plenkovića povabil na obisk v Bruselj med srečanjem na vrhu EU decembra lani.

Neuspešna pobuda Timmermansa

V Bruslju se menda omenja tudi možnost, da bi lahko Juncker v prihodnjih tednih povabil Plenkovića in slovenskega premiera Mira Cerarja na sestanek o uresničitvi arbitražne odločbe. Junckerjeva poteza domnevno sledi neuspešni pobudi, da bi prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans v sklopu prizadevanj za rešitev spora glede arbitražne odločitve obiskal obe prestolnici. Timmermansov obisk je domnevno zavrnila Hrvaška.