Spodkopavanje Plenkovićevega položaja

Zagreb - Že dolgo slutimo, da ima hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković precej več težav v svoji stranki kakor z razdeljeno, izgubljeno in nemočno opozicijo. Njegov položaj predsednika HDZ je od prvega dne negotov.

Krajevni mogočniki mu očitajo »pretirano evropsko usmerjenost« in odklon od tradicionalne desnice. Nikoli se niso povsem sprijaznili z njegovo izbiro najbližjih sodelavcev in ministrov, med katerimi so nekateri zapustili HDZ, drugi pa se niti včlanili niso vanjo. Večkrat so negodovali, vendar se niso odkrito uprli. Dokler ni Plenković ogrozil njihovih do zdaj nedotakljivih donosnih in nezahtevnih služb.