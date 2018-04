V Slavonskem Brodu zaradi onesnaženja brez pitne vode

Ba. Pa., STA

Slavonski Brod – V Slavonskem Brodu na vzhodu Hrvaške je zaradi onesnaženja vodnega črpališča z naftnimi derivati od sobote brez pitne vode 90.000 ljudi. Policija je v nedeljo zvečer sporočila, da so o ekološkem incidentu uvedli preiskavo. Pristojne oblasti pa so danes začele dela za priključitev na drugo črpališče, ki naj bi trajala od deset do 15 dni.

Po mnenju župana Slavonskega Broda Mirka Duspare je onesnaženje vode povezano z ekološkim incidentom, ki se je zgodil v sredo, ko je pri preverjanju cevovoda za naftne derivate podjetja Crodux energetika prišlo do izlitja naftnih derivatov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Cevovod za naftne derivate nameravajo predelati v plinovod.

Po navedbah podjetja Crodux energetika je ob preverjanju cevovoda do rafinerije v Slavonskem Brodu izteklo od 150 do 200 litrov naftnih derivatov ter da ta količina ni mogla onesnažiti črpališča pri Slavonskem Brodu.

Policija je v nedeljo zvečer sporočila, da so o ekološkem incidentu uvedli preiskavo v sodelovanju s hrvaškim državnim tožilstvom.

Pristojne oblasti so danes začele dela za priključitev na bližnje črpališče Sikirevci, ki naj bi trajala od deset do 15 dni.

Do priključitve na novo črpališče bodo prebivalci pitno vodo dobivali iz 13 cistern.