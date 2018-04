Zakaj je Hrvaška izbrala izraelska letala F-16

Zagreb – Hrvaška se je končno­ odločila. Od Izraela bo kupila eskadriljo večnamenskih­ vojaških letal F-16 barak za 420 milijonov evrov. Vendar se kljub dokončni in soglasni odločitvi državnega vodstva polemika o nakupu vojaških letal ni končala, ampak se je še zaostrila.



Obrambno ministrstvo in z njim povezani »strokovnjaki« so zatrdili,­ da je to zelo ugodna ponudba, ki ustreza hrvaškim zmogljivostim ter bo izboljšala gospodarsko in vojaško sodelovanje z Izraelom, nasprotniki pa govorijo o neustreznem, dragem in dolgoročno nekoristnem nakupu. Trdijo, da so to stare škatle, komajda kaj mlajše od sedanjih skoraj neuporabnih migov 21, ki bi jim zaradi številnih nesreč bolj ustrezalo ime »leteče krste«.



Izkušeni pilot brigadir Ivan Selak, ki je že letel v »šestnajsticah«, je dejal, da so izraelska letala povprečno od 25 do 30 let starejša od pilotov, ki bi jih morali pilotirati. Poleg tega so ta letala dolgo opravljala bojne naloge oziroma so letela na meji zmogljivosti, zato bi bilo primerneje govoriti o izrabljenih kakor o rabljenih letalih. Zagovorniki nakupa so poudarili, da življenjska doba vojaških letal ni odvisna od let, ampak ur letenja, vsako od kupljenih letal pa lahko leti še 2500 ur.