Moja diagnoza: Izključili nestrokovno javnost, ki lahko zavede uporabnika

Za razvijalci aplikacije Moja dia­gnoza je trimesečno poskusno obdobje, v katerem so prišli do številnih spoznanj. O njih smo se za Delov Infoteh pogovarjali z ustanovitelji projekta: dr. Dorjanom Marušičem, specialistom kardiologom in nekdanjim ministrom za zdravje, dr. Borisom Krajačičem, zdravnikom specialistom kardiologije, in Tomažem Drozgom, lastnikom založbe Adria Media Ljubljana.



Imate kakšne primerjave s tujino? Ste se po kom zgledovali, ko ste zasnovali aplikacijo, ali je bilo odločilno, kot ste zapisali, da »trend povečanja števila obiskov pri zdravniku pomeni ne le vedno večjo obremenitev zdravstvenega sistema, temveč tudi podaljšuje čas, ki ga morebitni bolnik potrebuje, da pridobi vsaj osnovne informacije o tem, kaj pomenijo simptomi, ki jih je zaznal«?



Sledili smo izsledkom številnih študij, ki so poudarile ključ do uspeha digitalizacije zdravstva z obvezno umestitvijo pacienta v projekt ter vključitev zdravnikov v širšo ekipo informatikov, tehnologov, marketinških strokovnjakov in medijev. V digitalizaciji medicine je med medicinsko stroko, zdravniki in uporabniki nujno potreben tudi medij kot nekakšen most med zdravnikom in pacientom. Seveda smo se ozrli tudi po podobnih rešitvah v tujini, vendar smo šli precej svojo pot in popolnoma izključili nestrokovno javnost, ki lahko hote ali nehote nevarno zavede uporabnika.



Koliko bodo lahko v prihodnosti digitalne tehnologije nadomestile delo zdravnikov?



Znano je, da je novembra lani robot na Kitajskem presegel potrebno število točk za državni izpit, pridobil je zdravniško licenco. Izjemno uporaben se je izkazal pri vprašanjih, za katera sta bila potrebna pomnjenje in uporaba informacij, nasprotno pa ni pokazal presežkov pri neposrednih odgovorih na pacientove težave.



Umetna inteligenca je v medicini še pred velikimi izzivi, vendar je neizogiben proces, ki bo potekal postopoma. Tehnološka podpora robota in umetne inteligence je zelo uporabna pri hitrejši oceni simptomov in pripravi uporabnih sugestij zdravniku. Dodajanje informacij in vedenja bo povečalo hitrost in tudi pravilnost odločanja, ne bo pa nikdar povsem nadomestilo človeške bližine in topline. Skratka, podpora da, nadomestilo ne.