ZPS vložila tožbo proti Volkswagnu

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v okviru kampanje PreVWara konec marca na nemško sodišče zaradi prirejanja podatkov o izpuhih vložila skupinsko tožbo proti Volkswagnu. V Sloveniji je bilo sicer po podatkih ZPS v Volkswagnovi aferi oškodovanih približno 45.000 ljudi.

Podrobnosti o skupinski tožbi bo ZPS predstavila na novinarski konferenci v ponedeljek v Ljubljani. Na njej bodo med drugim sodelovali partner v odvetniški pisarni Hausfeld iz Berlina Christopher Rother, direktor Financialright iz Hamburga Sven Bode, Dajana Janjatović Savić iz odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji ter predsednica ZPS Breda Kutin, so zapisali v današnjem vabilu na novinarsko konferenco.

ZPS je kampanjo zagnala sredi septembra lani in prijave zbirala do januarja. Lastniki avtomobilov so morali prijavi predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da so ali pa so bili lastniki avtomobilov z dizelskimi motorji z vgrajeno programsko opremo za zavajanje na testih izpustov v obdobju do 18. septembra 2015, ko je izbruhnila afera. ZPS je v začetku januarja pojasnila, da so zbrali 6200 prijav, nato je stekla faza preverjanja dokumentacije za vložitev tožbe.

Volkswagen je jeseni 2015 priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po svetu opremil z goljufivo programsko opremo. Ta je zagotovila, da so bili izpusti škodljivih plinov v avtomobilskem izpuhu na uradnih testih nižji od dejanskih na cesti.