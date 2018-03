Mariborska univerza v vrhu v fiziki in astronomiji

Univerza v Mariboru se je na mednarodni lestvici razvrščanja univerz na Quacquarelli Symonds (QS) WUR po študijskih področjih letos spet uvrstila med najboljše univerze na področju fizike in astronomije. V ocenjevanju, v katerega je bilo vključenih 4488 univerz po svetu, se je uvrstila v skupino med 401. in 450. mestom. Tako se ji je že drugič uspelo na QS WUR uvrstiti med tri odstotke najboljših univerz na svetu.



Quacquarelli Symonds (QS) je vodilni svetovni ponudnik informacij s področja visokošolskega izobraževanja in kariernega svetovanja. Neposredno je prisoten v 50 državah in sodeluje z več kot 2000 visokošolskimi institucijami. Njihova spletna stran QS TopUniversities spada med najpogosteje obiskane strani z informacijami o univerzah. QS vsako leto objavlja različne lestvice o univerzah in njihovih študijskih programih, namenjene pa so predvsem potencialnim študentom.



QS analizira delovanje univerz na podlagi podatkov iz mednarodne ankete med zaposlenimi v visokošolskih institucijah in strokovnjaki s področja visokega šolstva (v petih letih 170.000 odgovorov) in ankete med delodajalci (v šestih letih 158.000 odgovorov), ki ocenjujejo zadovoljstvo delodajalcev z diplomanti posameznih univerz. Za izračun kazalnikov število citatov na članek in h-indeks je QS pregledal 22 milijonov člankov in dvesto milijonov citatov.