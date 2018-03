Odslužena kitajska vesoljska postaja pada proti Zemlji

Inženirji so izračunali, da bo postaja najverjetneje vstopila v atmosfero med 30. marcem in 4. aprilom 2018.

Kitajska je v zadnjih desetletjih v naglem gospodarskem vzponu, kar se kaže tudi v osvajanju vesolja. Tako je leta 2003 Kitajska postala šele tretja država (za Rusijo in ZDA), ki je v vesolje poslala človeka (tako imenovanega tajkonavta) z lastno raketo. Leta 2011 pa so v vesolje poslali prvo lastno vesoljsko postajo Tiangong-1 (Nebeška palača-1). Vesoljsko postajo sta do leta 2013 obiskali dve misiji s skupno šestimi tajkonavti.

Po koncu zadnje misije so nameravali vesoljsko postajo z njenimi potisniki kontrolirano iztiriti iz orbite. Vendar so marca 2016 Kitajci izgubili ves nadzor nad postajo. Tako od takrat dalje vesoljska postaja počasi pada proti Zemlji. To se zgodi zaradi zelo majhnega (ampak neznatnega) upora Zemeljske atmosfere.

Inženirji so izračunali, da bo postaja najverjetneje vstopila v atmosfero med 30. marcem in 4. aprilom 2018. Masa postaje znaša 8506 kilogramov. Velika večina postaje bo zgorela v atmosferi. Okoli sto kilogramov postaje pa bi padlo na zemeljsko površje. Kam točno, ni mogoče napovedati. Razloga za skrb ni; verjetnost, da bi vesoljska postaja koga zadela, je po njihovih ocenah le ena proti trilijon.