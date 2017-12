Astronomi in drugi znanstveniki so nedavno navdušeno opazovali skrivnostni asteroid, ki je po zelo strmi poti letenja iz medzvezdnega prostora potoval čez naš sončni sistem. Šlo je za prvi potrjeni objekt ali predmet, ki je k nam prišel z neke druge zvezde.



Novi podatki razkrivajo, da je ta medzvezdni vsiljivec cigarasto oblikovan kamniti asteroid rdečkastega odtenka. Odkritelji so ga poimenovali Oumuamua, kar v havajskem jeziku pomeni »sel, ki je prišel od daleč«. Dolg je kar 400 metrov in zelo podolgovate oblike. Njegova dolžina je desetkrat tolikšna kot širina.



To razmerje je večje, kot je značilno za katerokoli znani asteroid ali komet, ki smo ga do zdaj opazovali v našem sončnem sistemu. Oblika, kakršne nismo vajeni pri asteroidih v našem sončnem sistemu, je astronome presenetila in jim hkrati ponudila namig, kako nastajajo in se oblikujejo drugi zvezdni sistemi. Njegova opazovanja je deloma financirala Nasa in o tem je novembra poročala tudi ugledna znanstvena revija Nature.



Raziskovalci namigujejo, da bi utegnil ta nenavadni predmet tavati oziroma potovati po naši galaksiji že celih sto let, preden je po naključju naletel na naš sončni sistem.



Zgodovinsko odkritje



»Več desetletij smo razpravljali, da obstajajo taki objekti v vesolju, in zdaj imamo prvič v zgodovini neposreden dokaz za to,« navaja Thomas Zurbuchen, pomočnik administratorja Nase pri znanstvenem direktoratu. »To je zgodovinsko odkritje, ki odpira novo okno za proučevanje nastanka in oblikovanja drugih sončnih sistemov,« še dodaja znanstvenik.



Takoj po tistem, ko so ta skrivnostni objekt prvič zaznali, se je v njegovo opazovanje vključilo več observatorijev po svetu, med njimi ESO, Evropski južni observatorij v Čilu, ki upravlja zelo velik teleskop. Z njim so merili njegovo svetlost, orbito ali potovanje in barvo.



V proučevanje je bil vključen tudi Inštitut za astronomijo in njihov observatorij na Havajih. Tam so kmalu ugotovili, da obstaja velika razlika v svetlobi, ki jo oddaja asteroid. To jih je vodilo k sklepu, da gre za dolgo oziroma iztegnjeno nebesno telo. Ugotovili so tudi, da ima rdečkast odtenek.



Vse te lastnosti so nakazovale, da je Oumuamua gosto nebesno telo, verjetno sestavljeno iz kamenin in morda celo kovin, vendar brez vode ali ledu. Njegova površina se je pordečila zaradi več sto milijonov let trajajočega potovanja v vesoljskem prostoru, med katerim je bil asteroid izpostavljen sevanju kozmičnih žarkov.



Temu skrivnostnemu nebesnemu telesu je sledilo in ga proučevalo še nekaj drugih teleskopov na Zemlji. V vesolju sta mu sledila dva Nasina vesoljska teleskopa, Hubble in Spitzer.



Še pred nekaj tedni, 20. novembra, je Oumuamua potoval s hitrostjo (relativno na Sonce) kar 38,3 kilometra na sekundo ali 137.880 kilometrov na uro. Od Zemlje je bil takrat oddaljen 200 milijonov kilometrov, kar je enako razdalji med Marsom in Jupitrom.



Objekt je prečkal Marsovo orbito 1. novembra. Orbito Jupitra bo prečkal maja prihodnje leto, orbito Saturna januarja 2019, nato pa bo zapustil naš sončni sistem v smeri ozvezdja Pegaza. Seveda ga bodo observatoriji na Zemlji še naprej opazovali, dokler objekt ne bo postal prešibak. To se lahko zgodi že sredi decembra.



Odkrili so ga raziskovalci na Havajih



To zgodovinsko odkritje je prišlo na plano 19. oktobra, ko je poseben instrument na teleskopu univerze na Havajih, katerega naloga je opazovanje in sledenje asteroidom in kometom, prvič zaznal to skrivnostno nebesno telo. Prvi izračuni so nakazovali, da je predmet prišel iz smeri svetle zvezde Vega, vendar so pozneje to domnevo zaradi različnih vzrokov opustili.



Čeprav so ga najprej označili za komet, so opazovanja observatorija v Čilu in drugih razkrila, da ni znakov aktivnosti, ki so značilni za komete. Zdaj so ga strokovno označili za medzvezdni asteroid ali 1/2017 U1. Dodali so še ime Oumuamua, ki so mu ga dali havajski strokovnjaki.



Prešibki, da bi jih opazili



Astronomi in drugi strokovnjaki menijo, da medzvezdni asteroidi, podobni opisanemu, vsaj enkrat na leto potujejo čez naš sončni sistem, vendar so bili do zdaj prešibki, da bi jih zaznali, in so jih enostavno zgrešili. Novi, bolj izpopolnjeni observatoriji, kakršen je ta na Havajih, pa obetajo, da bomo kmalu slišali še za druga nova odkritja.



Po mnenju Paula Chodasa, ki pri Nasinem centru JPL v Pasadeni upravlja enoto za proučevanje asteroidov, je pri tem odkritju najbolj presenetljivo dejstvo, da ima ta nenavadni obiskovalec iz oddaljenega zvezdnega sistema obliko, ki je do zdaj pri nebesnih telesih v našem sončnem sistemu še nismo videli.



Svoje mnenje je dodal tudi znanstvenik Avi Loeb iz astronomskega oddelka na Harvardu. »Bolj ko proučujem ta predmet, bolj nenavaden se zdi. Zastavlja se mi celo vprašanje, ali bi to lahko bila umetno izdelana sonda, ki jo je na pot poslala neka tuja civilizacija.«



Ruski milijarder Jurij Milner, ki podpira programe iskanja življenja v vesolju (SETI), je organiziral dejavnost velikega radijskega teleskopa v Green Banku v Zahodni Virginiji, z upanjem, da bodo zaznali kakršenkoli signal, ki bi napeljeval k obstoju življenja še kje drugje. Za zdaj česa takega ta veliki radijski teleskop ni ujel, zvesto pa sledi sedanjemu skrivnostnemu obiskovalcu iz oddaljenega vesolja.