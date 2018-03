Ustanovitev sklada Japonska med nami

Prof. dr. Andrej Bekeš, starosta japonologov pri nas, je včeraj z direktorjem Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvardom Kobalom podpisal pismo o nameri ustanovitve sklada Japonska med nami, ki bo namenjen krepitvi intelektualne izmenjave med japonskimi in slovenskimi strokovnjaki v humanističnih in družboslovnih vedah.



Slovensko-japonsko znanstveno sodelovanje v okviru SZF se je začelo pred 21 leti z ustanovitvijo štipendijskega sklada dr. Tošihika Cukamota, na pobudo Bekeša, ki je tudi vlagatelj ustanovitvenega premoženja, pa je zdaj nastal še drugi. Bekeš se je namreč ob prejetju ugledne nagrade japonske fundacije, ki jo je za življenjsko delo prejel oktobra, odločil, da denarni del nagrade nameni za ustanovitev posebnega sklada v okviru Slovenske znanstvene fundacije.



Prof. Bekeš je sicer že leta 2008 kot prvi v neodvisni Sloveniji prejel japonsko visoko državno odlikovanje, red vzhajajočega sonca: zlate žarke z rozeto. Je eden najbolj znanih in ustvarjalnih japonologov na Slovenskem. Leta 1986 je doktoriral na univerzi v Cukubi, v obdobju 1990–1995 in tudi pozneje je v okviru meduniverzitetnih sporazumov na njej že večkrat poučeval. Oktobra 1995 je postal prvi predstojnik novoustanovljenega oddelka za azijske študije na ljubljanski filozofski fakulteti in do 2010. vodil katedro za japonologijo. Po upokojitvi je lani postal zaslužni profesor ljubljanske univerze. Od lanske jeseni predseduje evropskemu združenju za japonske študije EAJS.



Sklad Japonska med nami bo podpiral predvsem gostovanja japonskih strokovnjakov pri slovenskih kolegih. Tako bo mogoča pogostejša intelektualna izmenjava, kar bo prispevalo k dvigu ravni in ugleda znanstvenega delovanja na področju japonske kulture in japonskega jezika na Slovenskem. S tem pa se bo krepilo tudi slovensko-japonsko prijateljstvo in sodelovanje.