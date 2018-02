Noriaki Kasai pravi, da bo skakal do 53. leta

Pjongčang – Skakalni superveteran Noriaki Kasai bi lahko bil oče večini skakalcev, s katerimi se meri na tokratnih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Vendar pa 45-letni skakalec pravi, da namerava nastopati vse do leta 2026, ko bodo zimske igre v Saporu. Takrat bo imel že polnih 53 let, tekmoval pa bi že na svojih desetih igrah (če predpostavljamo, da bo v ekipi tudi čez štiri leta v Pekingu).

»Moje največje sanje so še vedno, da bi na olimpijskih igrah osvojil zlato,« pravi izkušeni Japonec. Če se mu to ne bo posrečilo letos, bo pač moral skakati še naprej. STA poroča, da je pri tem poudaril: »Ko sem bil star 40 let, sem se odločil, da bom skakal do 50. leta.« Seveda pa so igre na domačih tleh zanj »prevelika priložnost, da bi predčasno končal kariero«.

Kasai je po izračunih časnika Die Zeit na 537 tekmah v svetovnem pokalu skupaj skočil 156 kilometrov daleč. Velik navdih je tudi mlajšim v karavani, denimo letošnjima junakoma velikih tekem, olimpijskemu zmagovalcu na srednji napravi Andreasu Wellingerju in svetovnemu prvaku v poletih Danielu Andreju Tandeju, ki ob prvih velikih uspehih skakalca z otoka Hokaido sploh še nista bila rojena. Tande o izkušenem kolegu laskavo pravi: »On je moj junak. Poskušam se učiti samo od njega.«