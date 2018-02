Olimpijski drobiž: poleg smuka še dve odpovedi, debi Pagonove

J. M.

Pjongčang - Vreme močno kroji današnji program olimpijskih iger. Poleg smuka so tako morali odpovedati tudi skakalni trening tekmovalcev v nordijski kombinaciji, brez kvalifikacijskega nastopa pa so ostale še deskarke v snežnem parku.

Najpogosteje se zaenkrat na dopinških kontrolah znajdejo ruski športniki, ki nastopajo pod olimpijsko zastavo. Pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) poudarjajo, da so Rusi, ki nastopajo na teh igrah, »čisti«, vendar pa jih morajo zaradi vsem znane zgodovine (afere s sistematičnim dopingom) preverjati večkrat.

Dočakali smo tudi slovenski debi na hokejskem delu OI. Moška reprezentanca se bo sicer prvič predstavila v sredo, na tekmi ženskega dela turnirja med Švedsko in Japonsko pa je vlogo pomočnice glavnima sodnicama opravljala Nataša Pagon.

Še vedno pa na prizorišču iger razsaja norovirus, bolj poznan kot trebušna gripa. Z njim se je do sedaj okužilo že 158 ljudi, med njimi pa ni nobenega športnika, saj so prireditelji sprejeli ostre ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in vse, ki so kazali znake obolenja, takoj poslali v karanteno. Zaenkrat 19 ljudi so zadržali v bolnišnici in opazujejo njihovo zdravstveno stanje.

Južnokorejci zaenkrat ostajajo zvesti svoji tradiciji in kljub številnim protestom društev za zaščito živali z jedilnikov ne umikajo pasjega mesa, ki je na meniju tudi v restavracijah v Pjongčangu. Južnokorejska vlada je sicer prosila, da v zameno za denarno nadomestilo restavracije v času OI pasjega mesa ne ponujajo, vendar večina restavracij te prošnje ne upošteva.