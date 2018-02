Olimpijski drobiž: tehnične težave, hekerji, Kimovo vabilo Južnokorejcem

Pjongčang - Kvalifikacije deskarjev na snegu v snežnem parku bi se morale začeti ponoči, ob drugi uri po srednjeevropskem času, vendar so se zaradi tehničnih preglavic začele pol ure pozneje. Tudi na otvoritveni slovesnosti je prišlo do podobnih težav, le da so imeli tokrat prste vmes hekerji, ki so napadli strežnike prirediteljev in tako povzročili motnjo v novinarskem središču. Zaradi tega uradna spletna stran iger ni bila dosegljiva od petka popoldan pa nekje do polnoči, saj so prireditelji strežnike izključili.

Že dalj časa pa je jasno, da bo igre zaznamoval tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Po tem, ko se je včerajšnje otvoritve udeležila njegova sestra, ki se bo danes z visokimi južnokorejskimi predstavniki udeležila tudi kosila, na katerem naj bi pogovori tekli o obeh Korejah, je na dan prišla tudi novica, da je Kim v pismu povabil južnokorejskega predsednika na obisk v Pjongjang. Delegaciji obeh Korej si bosta sicer danes tudi ogledali žensko hokejsko tekmo združene reprezentance obeh držav proti Švici.