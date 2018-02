Beloruske biatlonke presenetljivo na olimpijskem prestolu

Pjongčang - Presenetljive nove olimpijske zmagovalke v ženski štafetni preizkušnji so postale biatlonke Belorusije. Z najboljšim strelskim izkupičkom so se zlata veselile Nadežda Skardino, Irina Krjuko, Dzinara Alimbekava in Darja Domračeva. Deset sekund za njimi so v cilj prišle Švedinje, tretja pa je bila s 17 sekundami zaostanka Francija.



Vreme krojilo tekmo, odličen finiš Domračeve

Na začetku tekme je tekmovalke motil sneg, nato pa je začel pihati tudi veter. To pa ni zmotilo najboljše beloruske biatlonke zadnjih let, ki je v zadnji predaji svojo reprezentanco pripeljala v vodstvo in ga do cilja ni več spustila iz rok. S tem je postala tudi prva biatlonka s štirimi olimpijskimi naslovi, skupno pa ima šest olimpijskih kolajn. Na teh igrah je bila srebrna na tekmi s skupinskim štartom.

Vloga favoritinj očitno preveliko breme za Nemke

Slabo streljanje je kolajno odneslo tako Norvežankam kot Nemkam. Prvim se je kljub trem kazenskim krogom vendarle posrečilo priti do četrtega mesta, povsem pa so pogorele prve favoritinje tekme, ki so končale šele na osmem mestu. Prav tako so morale kar trikrat v kazenski krog.

Tekma brez Slovenk

Skupno je nastopilo 18 reprezentanc, med njimi pa ni bilo Slovenije. V ženskem delu sta namreč nastopili le Urška Poje in Anja Eržen, ki sta svoj zadnji nastop na teh igrah vknjižili na tekmi mešanih štafet. Jutri bo na sporedu še zadnja biatlonska preizkušnja teh iger, moška štafeta. Ob 12.15 po srednjeevropskem času bo na štartu tudi slovenska četverica.



IZIDI ŽENSKE ŠTAFETE

1. Belorusija (Nadežda Skardino, Irina Krjuko, Dzinara Alimbekava, Darja Domračeva) 1:12:03,4 (0+9)

2. Švedska (Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson, Hanna Öberg) + 10,7 (0+12)

3. Francija (Anais Chevalier, Marie Dorin Habert, Justine Braisaz, Anais Bescond) 17,6 (0+14)

4. Norveška 29,7 (3+12)

5. Slovaška 38,4 (1+9)

6. Švica 43,5 (0+16)

7. Poljska 43,6 (1+14)

8. Nemčija 53,9 (3+11)

9. Italija 1:04,1 (4+13)

10. Kanada 1:33,4 (1+11)