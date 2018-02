Četverica slovenskih deskarjev v boj za kolajne v soboto

Organizatorji so prestavili kvalifikacije, ki bodo v soboto pred izločilnimi boji. Ekipni drsalni medalji Japonkam in Norvežanom.

J. M.

Pjongčang - Deskarji na snegu bodo svoj edini nastop na teh igrah opravili v soboto. Organizatorji so namreč prestavili kvalifikacije, ki bi morale biti že jutri. Po novem razporedu bodo izvedene v soboto ob enih po srednjeevropskem času, izločilni boji pa se bodo v Bokwangu začeli ob 5.30. Na edini tekmi v paralelnih disciplinah bodo nastopili tudi štirje slovenski predstavniki - Gloria Kotnik v ženskem, Rok Marguč, Tim Mastnak in Žan Košir pa v moškem delu tekmovanja. Slednji bo branil bron iz Sočija, kjer je bil še mesto boljši v paralelnem slalomu, ki pa ga na programu zimski olimpijskih iger ni več. Slovenska četverica ima, sploh če gre soditi po nekaterih predstavah na tekmah letošnje sezone svetovnega pokala, lepe možnosti za to, da se pridruži biatloncu Jakovu Faku na seznamu tistih, ki so osvojili medaljo.

Japonske hitrostne drsalke ugnale Nizozemke, Norvežani boljši od Južnokorejcev

Japonke so z novim olimpijskim rekordom 2:53,89 minute osvojile zlato v ekipnem zasledovanju. Miho Takagi, Ayaka Kikuchi, Ayano Sato in Nana Takagi so v finalu ugnale reprezentanco Nizozemske. Bron so po zmagi v malem finalu nad Kaadčankami osvojile predstavnice ZDA. V moškem delu pa se veselijo Norvežani v postavi Håvard Bøkko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nielsen in Sverre Lunde Pedersen. V borbi za zlato so bili boljši od domače reprezentance, bron pa odhaja na Nizozemsko, ki je v borbi za tretje mesto ugnala Novo Zelandijo. Tudi Norvežanom je uspelo danes postaviti nov olimpijski rekord, le da so ga, za razliko od Japonk, že v polfinalnem dvoboju. Nova najhitrejša olimpijska znamka pri moških sedaj znaša 3:37,08 minute.

Izidi:

Ekipno zasledovanje, ženske:

1. Japonska 2:53,89

(Miho Takagi, Ayaka Kikuchi, Ayano Sato, Nana Takagi)

2. Nizozemska 2:55,48

(Marrit Leenstra, Lotte van Beek, Ireen Wüst, Antoinette de Jong)

3. ZDA 2:59,27 (finale B)

(Heather Bergsma, Brittany Bowe, Carlijn Schoutens, Mia Manganello)

4. Kanada 2:59,72

5. Kitajska 3:00,04 (finale C)

6. Nemčija 3:04,67

7. Poljska 3:03,11 (finale D)

8. Južna Koreja 3:07,30

Ekipno zasledovanje, moški:

1. Norveška 3:37,32

(Håvard Bøkko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen)

2. Južna Koreja 3:38,52

(Lee Seung Hoon, Chung Jae Won, Kim Min-Seok, Joo Hyong-jun)

3. Nizozemska 3:38,40 (finale B)

(Patrick Roest, Koen Verweij, Sven Kramer, Jan Blokhuijsen)

4. Nova Zelandija 3:43,54

5. Japonska 3:41,62 (finale C)

6. Italija brez časa

7. Kanada 3:42,16 (finale D)

8. ZDA 3:50,77

Zmaga v ženskem bobu dvosedu Nemčiji

Mariama Jamanka in Lisa Buckwitz sta novi olimpijski prvakinji v bobu dvosedu. S sedmimi stotinkami sekunde prednosti sta ugnali Američanki Elano Meyers Taylor in Lauren Gibbs. Bron sta Kanadi privozili Kaillie Humphries in Phylicia George. Nastopili sta tudi ekipi iz Jamajke in Nigerije, zasedli pa sta zadnji dve mesti.

Izidi, bob dvosed, ženske:

1. Mariama Jamanka/Lisa Buckwitz (Nem) 3:22,45

2. Elana Meyers Taylor/Lauren Gibbs (ZDA) 3:22,52

3. Kaillie Humphries/Phylicia George (Kan) 3:22,89

4. Stephanie Schneider/Annika Drazek (Nem) 3:22,97

5. Jamie Greubel Poser/Aja Evans (ZDA) 3:23,02

6. Alysia Rissling/Heather Moyse (Kan) 3:23,63

7. Christine de Bruin/Melissa Lotholz (Kan) 3:23,89

8. Mica McNeill/Mica Moore (VBr) 3:24,07

9. Sabina Hafner/Rahel Rebsamen (Švi) 3:24,30

10. Christina Hengster/Valerie Kleiser (Avt) 3:24,51