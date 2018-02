Švedom skandinavski derbi in četrtfinalna vstopnica

J. P.

Pjongčang - Današnji zadnji dvoboj tretjega kola prvega dela olimpijskega hokejskega turnirja v Pjongčangu je določil zmagovalca skupine C. V skandinavskem derbiju reprezentanc, ki sta pred štirimi leti v Sočiju končali na stopničkah, so Švedi s 3:1 odpravili Fince in si zagotovili neposredno vozovnico v sredin četrtfinale, kjer so tudi že Čehi, potencialni slovenski tekmeci Rusi in (kot najboljša od drugouvrščenih zasedb prvega dela tekmovanja) branilci lovorike Kanadčani.



Risi z Norveško v torek ob 8.40

Finska bo morala še v razigravanje, ki bo skozi stranska vrata v četrtfinale poslalo še štiri zasedbe, nasproti pa ji bodo v torek stali gostitelji Južnokorejci. V srednjeevropskem obračunu se bosta pomerili Nemčija in Švica, v dvoboju ekip iz skupine B Slovaška in ZDA, ki je bila v petek boljša šele v podaljšku, medtem ko se bodo Slovenci pod selektorsko taktirko Karija Savolainena v torek ob 8.40 po srednjeevropskem času udarili z Norvežani. Zmagovalec bo dan pozneje, ravno tako zgodaj dopoldne (8.40), v četrtfinalu naletel na najresnejšo kandidatko za odličje najžlahtnejšega leska Rusijo.

Mathis Olimb in ostali Norvežani imajo slabo naravnane merilne naprave. Foto: Brian Snyder/Reuters.



Skandinavski derbi čvrstih obramb

Švedska in Finska sta odigrali dvoboj čvrstih obramb, saj sta skupaj v okvir vrat sprožili zgolj 42 strelov, štiri več poznejši zmagovalci, njihov uspeh je pet sekund pred koncem tekme z golom v prazno mrežo ob številčni premoči na ledu potrdil Oscar Möller. Že dopoldne so se Slovencem v razigravanju za četrtfinale izognili Nemci, ki so z 2:1 strli odpor Norvežanov, toda šele po kazenskih strelih. Norveška je z zgolj dvema doseženima zadetkoma druga najmanj učinkovita zasedba turnirja, manj naravnane merilne naprave imajo zgolj še gostitelji z le enim zadetim golom.



Strelske vaje Kanadčanov

V skupini A je Češka, ki je včeraj po kazenskih strelih zadala poraz branilcem lovorike iz Sočija Kanadčanom, potrdila prvo mesto z zmago s 4:1 nad Švico, do katere pa se je dokopala šele s tremi goli v zadnji tretjini, dvema celo v prazno mrežo v zadnjih 80 sekundah obračuna, ko so poraženci poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju. Kanadčani pa so brez pretiranega naprezanja s 4:0 odpravili Korejce, ki so se predvsem krčevito branili, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov v okvir vrat - kar 49:19 v korist severnoameriškega moštva.