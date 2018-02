Švicarjem ekipno zlato, Slovenci izpadli v osmini finala

Švedi, z dvema slalomskima olimpijskima prvakoma Frido Hansdotter in Andreem Myhrerjem, so Slovence izločili s 3:1.

Pjončang - Švica je zmagovalka premierne olimpijske ekipne tekme v alpskem smučanju. V velikem finalu so premagali Avstrijce, ki so osvojili srebro. Norvežani so za bron premagali Francoze. Slovenski alpski smučarji so na paralelni tekmi, zadnjem dejanju olimpijskega sporeda v alpskem smučanju v Pjongčangu, izpadli že v prvem krogu, osmini finala.

V osmini finala se je v bojih na izpadanje udarilo 16 ekip. Švedi, z dvema slalomskima olimpijskima prvakoma Frido Hansdotter in Andreem Myhrerjem, so Slovence izločili s 3:1. Edino slovensko točko je vknjižila Tina Robnik.



»Bili smo blizu, tekmec je bil močan, a razlika ni bila velika. Škoda, ni se razpletlo po naših željah. Nimamo veliko priložnosti za takšne tekme, le Ana Bucik je že tekmovala na takšni tekmi. Jaz sem bila prvič na 'paralelcu'. Uspelo se mi je osredotočiti samo na svojo vožnjo, nisem bila pozorna na svojo tekmico. Odmislila sem, da je nekdo še zraven,« je zanimivo preizkušnjo opisala Robnikova.

Sledila je vožnja Žana Kranjca, ki je proti svežemu olimpijskemu prvaku v slalomu Andreju Myhrerju na kratki in zelo naravnost postavljeni progi moral veliko tvegati. Na koncu se mu to tveganje ni obrestovalo, saj je naredil napako in nekaj vratc pred ciljem končal v snegu.

»Imeli smo eno od boljših ekip, ne glede na to, da smo izgubili z 1:3, smo bili dokaj enakovredni. Tudi jaz sem bil blizu Myhrerju, sem pa proti cilju več tvegal. Uporabil sem njegovo tehniko, morda sem še premalo natreniran za to, tako da me je vrglo iz ravnotežja. V poštev pride samo popoln napad in upanje, da boš boljši kot tekmec,« je Kranjec pospremil svoj zadnji nastop na igrah.



»Blizu, a še vedno predaleč«

Izid je bil tako 1:1, preostala dva dvoboja pa je dobila Švedska. Toda le z majhno prednostjo, najprej je Frida Hansdotter premagala Ano Bucik za 11 stotink, Mattias Hargin pa je bil od Štefana Hadalina boljši za sedem. V seštevku vseh voženj so se tako veselil Švedi, ki so za naslednje tekmece dobili Avstrijce, tam pa nato gladko izgubili in tudi oni končali tekmovanje.

»Bili smo blizu, a še vedno predaleč, da bi zmagali. So eni močnejših nasprotnikov. S svojim nastopom sem zadovoljna, bilo je kar v redu, z izjemo nekaj kolov, kjer je padel ritem in je šla Frida mimo. Lahko bi bilo bolje, a daleč od tega, da bi bilo slabo,« o svoji tekmi pravi Bucikova, ki dodaja, da je takšna tekma vseeno precej neprimerljiva s preostalimi preizkušnjami, je pa lep konec velikih tekmovanj.

»Glede na to, koliko smo se v primerjavi z njimi pripravljali na to tekmo, je bilo povsem solidno. S svojim nastopom sem kar zadovoljen, šele danes sem se na ogrevanju odločil, da bom uporabil slalomsko tehniko. Mislim, da sem imel težkega tekmeca, Hargina, ki je eden najboljših na svetu v tej disciplini. Dihati mu za ovratnik in biti za njim samo sedem stotnik je kljub vsemu kar v redu rezultat,« je dejal Hadalin.



Trenerja zadovoljna

S prikazanim sta bila zadovoljna tudi oba trenerja. Klemen Bergant je menil, da je bil nastop soliden. »Konfiguracija terena je lahka, tekmuješ neposredno s tekmecem, večji in težji tekmovalci imajo prednost. Tu je ogromno parametrov. Naša dva imata malo tekem, ker so to zaprti sistemi, kjer moraš biti med najboljšimi 12, da prideš zraven. A tudi to je tekma za olimpijske medalje in je ne smemo podcenjevati, tudi danes je treba vsem čestitati, ker bi se lahko zelo hitro obrnilo tudi drugače,« je ocenil trener moške vrste Bergant.

Denis Šteharnik pa je ženski del nastopov na ekipni tekmi - slovenska dekleta imajo nekaj več izkušenj s paralelnimi preizkušnjami kot fantje - prav tako ocenil za dobro. Za postavo, v kateri je bila namesto Maruše Ferk Robnikova, se je odločil po internih izbirnih treningih dan pred tekmo. »Imeli smo težkega nasprotnika, morda celo najtežjega. A se jih nismo ustrašili, uprizorili smo eno najboljših ekipnih tekem do zdaj. Pa tudi izbira tekmovalk, imeli smo tri v igri, je bila prava. Robnikova je pokazala dobro vožnjo, a je bil žal nasprotnik težak in ni se nam izšlo.«