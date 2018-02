Fak: Vztrajam v napadu na kolajno

Pjongčang – Kot je že v navadi, uvod olimpijskega sporeda v biatlonu prinaša šprinterski preizkušnji. Tokrat na prizorišču, kjer je pred devetimi leti Jakov Fak osvojil svojo prvo kolajno na velikem tekmovanju (bronasto na svetovnem prvenstvu) in začrtal svojo imenitno športno pot. Tudi danes bo ta 29-letni reprezentant udarni adut slovenske vrste.



Poseben izziv za Faka bo mraz



»Prizorišče kot takšno nima kakšnih posebnih značilnosti, pripravili so ga po evropskih standardih, res pa razplet lahko kroji močan in v zadnjih dneh treninga prav zoprn veter. Takrat pa ni več nujno, da bodo na vrhu tisti, ki jih najbolj poznamo,« je razmišljal o prihajajočem pisanem sporedu na biatlonskem štadionu trener naših biatloncev Tomaš Kos. Med njimi je udarni kandidat za stopničke Fak, vse je storil za uspeh v prihajajočih dneh, morda že v jutrišnjem moškem šprintu. Tako se tudi ni udeležil petkove uvodne slovesnosti, saj je vse podredil počitku in umirjeni pripravi na štart. »Vedno je tako, poskušam ubrati pot, ki me bo vodila k uspehu. Res pa je, da na vse ne moreš vplivati. Izziv teh olimpijskih iger bo očitno na biatlonskem štadionu tekmovati v vetru in mrazu. Zlasti zame, ki sem že imel težave z zmrzovanjem kazalca na roki, prav tistim, ki ga potrebujem za strelski del nastopa,« poudari Fak, ki kot tretjeuvrščeni tekmovalec sezone, pred njim sta v skupni razvrstitvi le Francoz Martine Fourcade in Norvežan Johannes Tingnes Bø, zagotovo sodi h krogu kandidatov za najvišja mesta. Tudi že v tem današnjem šprintu, v katerem sicer ne bo zadnjega olimpijskega prvaka. Ole Einar Bjørndalen, od 1994. olimpijec, se ni uvrstil na seznam norveške reprezentance za Pjongčang, a v Korejo je vseeno pripotoval v vlogi svetovalca in tudi sodelavca v servisu beloruske reprezentance, pri kateri tekmuje njegova soproga Darja Domračeva.



Tudi ob devetih zvečer na štart



Toda za biatlonce ne bosta predstavljala prav posebnega izziva le omenjena veter in mraz, temveč tudi neobičajen urnik z večernimi tekmami, po lokalnem času največkrat po osmi uri zvečer. »Poglejte, tudi ob devetih imamo tekmo,« se je Fak ozrl k ponedeljkovem zasledovanju. Podrobneje pa bo o njem seveda razmišljal ob koncu današnjega šprinta. Na dlani je, da bi mu konkurenčen nastop vlil samozavest, obenem pa omogočil tudi dobro izhodišče za omenjeno zasledovalno preizkušnjo. »Pravzaprav je ni discipline, v kateri ne bi lahko dosegel vrhunske uvrstitve, res pa je, da to ni tako preprosto, kot se morda komu zdi. Na razplet vplivajo številni dejavniki, ne nazadnje me dve leti zaradi zdravstvenih težav ni bilo med svetovno elito, zdaj sem vesel uspešne vrnitve, če pa jo bom v PJongčangu kronal še z vrhunskim dosežkom, bo še toliko lepše. Vztrajam pri tem, da bom tu napadel najmanj eno kolajno,« je povedal.



V slovenskem taboru se tekme v pričakovanem mrazu veseli Klemen Bauer, zadovoljna – ker ju je trener Kos uvrstil na seznam četverice nastopajočih Slovencev – sta Miha Dovžan in Mitja Drinovec. Za uvod bo počival Lenart Oblak.