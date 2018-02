Janus: To je realen pokazatelj celotne sezone

Pjongčang - Glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih Goran Janus je po današnjem petem mestu na ekipni preizkušnji na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, po poročanju STA, takole ocenil nastop četverice izbrancev: »Tekma je bila zelo poštena. Prve tri ekipe pa so zelo zelo izstopale. Borili smo se za četrto mesto, sem pa ponosen na fante. Borili smo se, kot se je dalo. Peter se je izboljšal, Jernej tudi, Tilen je imel dober prvi skok, več sem pričakoval le od Anžeta, a to je to. Če pogledamo celotni svetovni pokal, so se ekipe zvrstile tako, kot stojijo. Tako da je to realen pokazatelj.«

Damjan: Bolje kot lesena medalja

Najizkušenejši reprezentant Jernej Damjan se je sprijaznil s tem, da bolje danes pač ni šlo: »Na koncu smo se borili z Avstrijci, malo smo razočarani, da nismo bili četrti. Čeprav bi pa v tem primeru imeli 'leseno medaljo', tako da je morda vseeno dobro, da smo peti. Malo smo bili žalostni, toda na koncu je vseeno.« Dodal je tudi, da pritiska medijev pred tekmo ni čutil, saj letošnji rezultati preprosto niso kazali na to, da bi lahko posegli po medalji.

Peter Prevc: Skoki so bili boljši kot pred dvema dnevoma, sem zadovoljen. Foto: Matej Družnik/Delo.

Semenič in Bartol nezadovoljna

Anže Semenič je priznal, da ni pokazal vsega, kar je zmožen: »Sem razočaran. Nisem dal ekipi, kar bi lahko. Zdaj je to mimo in gremo naprej v sezono. Zame je bila slaba olimpijska izkušnja, ker skoki niso bili na ravni, sicer pa nova izkušnja in nekaj dobrih stvari si bom le zapomnil.« Tekma se danes ni posrečila niti Tilnu Bartolu: »Res ni bila najboljša. Prvi skok je bil soliden, drugi ni bil dober, prav zadovoljen pa s poskusi ne morem biti. Olimpijske igre so v redu, izkušnja je dobra, upam pa, da bom še kdaj prišel z višjimi cilji in odnesel več.«

Prevc dvakrat prek 130 m

Peter Prevc je bil z dvema poskusoma, daljšima od 130 metrov, najboljši slovenski predstavnik tudi na zadnji tekmi in iz tega poskušal črpati nekaj pozitivnega: »Skoki so bili boljši kot pred dvema dnevoma, sem zadovoljen, vsi smo skakali v slogu sezone in se tja tudi uvrstili. Škoda je le, da nismo premagali Avstrijcev. Jaz osebno se ves čas nekaj lovim, ne najdem pravih skokov in to je to. Glede na to, da sem se počasi navajal, bi mogoče kaj naredil, če bi bili tukaj še 14 dni. Nisem pa tako daleč, da bi mi že odleglo.«