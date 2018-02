Ne ve, v kateri disciplini je najmočnejša

Pjongčang – Premierno preizkušnjo smučark – veleslalomistk – na OI je včeraj odpihnil veter, spored te panoge bodo zdaj jutri odprle slalomistke. V središču pozornosti bo še vedno ista tekmovalka, Mikaela Shiffrin, spreminja pa se glavno orožje v slovenski ekipi. To bo Ana Bucik.



Ana Bucik je v slalomu obetavno začela sezono za svetovni pokal, saj je na uvodni preizkušnji v Leviju zasedla 9. mesto, potem pa so šli njeni rezultati navzdol. A vseeno je v enem zadnjih nastopov pred OI, v Lenzerheide, poskrbela za dobre občutke pred igrami, vendar pa ne v slalomu, ampak v alpski kombinaciji. Bila je tretja. »To je bila zame res zelo velika spodbuda. Namreč, sama od sebe sem v tej sezoni pričakovala veliko, čutila sem, da od mene veliko pričakujejo tudi sponzorji in okolje, kar je pomenilo določen pritisk. Zdaj sem lahko glede tega mirna, lahko si nalagam manj bremena. Ta rezultat mi je dal nov zagon, vem pa, da ga ne bo kar tako lahko ponoviti,« se ozira na svoj švicarski rezultat, ki seveda ne pomeni zgolj, da lahko poseže visoko v kombinaciji, ampak je zlata vreden tudi s slalomskega vidika. Na tej tekmi je namreč dosegla prvi čas slalomske proge.



»Da, za slalom mi ogromno pomeni. Ne izmišljujem si, ko pravim, da sem bila ob tretjem mestu v Lenzerheide od vsega najbolj vesela slalomskega občutka, ki sem ga spet začutila med nastopom. Športniku je namreč zelo težko, ko mu dolgo časa ne uspe prikazati, kar čuti, da zmore. Zato sem bila srečna, ko sem spet dobila prave občutke, to je res dobra motivacija za slalom,« pravi 24-letnica, ki je imela nazadnje takšne občutke v Leviju, vmes je sicer dobro smučala na treningu, a trening je vendarle zgolj trening. Če tega ne ponoviš na tekmi, kot da se ni zgodilo.



Vprašanje, ki se pojavlja, seveda je, od katere discipline lahko zdaj pričakuje več; kombinacija bo denimo na sporedu 23. t. m. »Tudi sama sem malo v dilemi, a mislim, da je še vedno moja prva disciplina slalom. V njem bom res poskusila čim bolj napasti. Prišli smo do nekaj dobrih nastavitev in treba bo samozavestno nastopiti, saj gre za samo eno tekmo in nimam česa izgubiti,« razmišlja Novogoričanka, ki je sicer računala, da se bo z nastopom v veleslalomu znebila začetne živčnosti. Toda zdaj bo olimpijske nastope odprla s slalomom, v vsakem primeru pa je vesela, da bo imela več priložnosti.



Čuti, da lahko preseneti še enkrat



»Težko je priti tako daleč in vsa pričakovanja usmeriti v eno tekmo. Če jih je več, si lahko bolj miren, gotovo pa bodo živci najbolj napeti na slalomu. Zadnje čase pač dobro smučam, a se mi specialni slalom ne posreči, zato si toliko bolj želim, da bi se mi tu, kar pa prinaša dodatno tremo,« priznava Bucikova, ki se je bala, da bi bile proge v Pjongčangu zelo ledene, a je prijetno presenečena. Sneg je sicer specifičen, a bolj po njenem okusu kot ledena površina.



Apetiti, ki so vmes že malce splahneli, so se tik pred OI spet okrepili. »Dokazala sem si, da lahko z vrhunskim nastopom napadam stopničke. Zdaj ne čutim več, da je nemogoče, vem, da imam to v sebi. Vem tudi, da tega ni mogoče ponavljati na vsaki tekmi, ampak veliko lažje je že, ko veš, da zmoreš. V sebi čutim, da lahko presenetim še enkrat,« poudarja ta čas najboljša slovenska slalomistka. V Južni Koreji, kjer jo bodo spodbujali tudi starši, se dobro počuti, dekleta v slovenski ekipi se zelo dobro razumejo. Med druženjem v skupnem apartmaju lahko za hip odmislijo, da so tu na največji športni prireditvi, je pa Bucikova vendarle pričakovala več pompa, glamurja, četudi so ji vsi dopovedovali, da so olimpijske igre prav nasprotno – špartanske.



Čeprav sta tudi Wendy Holdener in Petra Vlhova na visoki ravni, je seveda Mikaela Shiffrin tista, ki jo najraje analizira. Njena lahkotnost, ki jo kaže med nastopom, je tista, h kateri stremi tudi sama. A tudi Američanka je na zadnjih tekmah pokazala, da je vendarle s tega planeta. »Da, velikokrat si mislimo, da ni ranljiva, a zanjo je pogosto tudi 2. ali 3. mesto enako kot za nas 30. To, da vidiš, da je tudi takšen vrhunski športnik ranljiv, te pomiri, pokaže, da nisi tako čuden, ko se tebi dogajajo slabši nastopi ali odstopi. Dobrodošlo je, je pa ona še vedno razred zase, občudovanja vredna slalomistka,« Bucikova ne skriva navdušenja nad ameriško šampionko in prvo slalomsko favoritinjo.