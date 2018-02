Risi zdaj spet bivajo ob morju

Seul – Pred nekaterimi slovenskimi aduti so za prvi konec tedna olimpijskih iger že pomembni nastopi, hokejisti bodo na svojo letošnjo premiero še počakali. Prvo tekmo prestižnega olimpijskega turnirja bodo igrali v sredo (14. t. m.) proti reprezentanci ZDA, z generalko v Seulu proti domači reprezentanci pa so bili večinoma zadovoljni.



Risi so se veselili tesne zmage proti gostiteljem z 2:1, s katerimi se bodo še pomerili. Morda v drugem delu tekmovanja v PJongčangu, zagotovo pa med pomladnimi pripravami za svetovno prvenstvo, saj bodo imeli takrat Korejci svoj bazni tabor na Bledu. Sicer bi kdo rekel »narobe svet« ob spoznanju, da bodo hokejisti te azijske dežele maja nastopili med svetovno elito na Danskem, Slovenci pa v skupini B na Madžarskem, toda izjemna vlaganja pred olimpijsko sezono so se tudi na ledeni ploskvi prirediteljem očitno obrestovala.



Slovenske načrte pokvaril tudi slab spanec



Naša reprezentanca je zablestela prav v kvalifikacijah za te OI, a nato čvrsto padla na tla ob ponesrečenem nastopu na šampionatu v Parizu. Zdaj jo bo pod najvidnejše žaromete poskusil vrniti Kari Savolainen, cenjeni finski strokovnjak. Moštvo je vodil na novembrskem turnirju v Parizu, s kapetanom Janom Muršakom in soigralci se je nato srečal pred dvema dnevoma v Seulu. Na generalki proti domači reprezentanci so risi na trenutke delovali kot v najboljših časih, viden pa je bil tudi padec v igri.



»Takšne napake, kot smo si jih privoščili v drugi tretjini, bi na OI drago plačali. A opozorilo je pravočasno, ne nazadnje smo prikazali tudi dobre plati s hitrim drsanjem, obenem je tudi res, da je takšno tekmo težko ocenjevati, saj smo komaj dan prej prišli v Korejo in tudi, žal, slabo spali. A preizkus je bil koristen že zato, da smo se razmigali po dolgem potovanju,« je po generalki strnil misli slovenski kapetan. Selektor pa je v prvem stavku ocene tekme poudaril, da je bil boj s časovno razliko tokrat že poglaviten izziv, s katerim se je bilo treba spopasti. »Ni bilo preprosto, prav to je bil tudi razlog, da nam v drugi tretjini ni šlo po načrtih. Fantje so po spodbudnem uvodu igri pristopili že preveč napadalno, a se nato pravočasno zbrali, vrnili k želeni poti, na koncu se je dobro razpletlo,« je dejal Finec pred selitvijo na prizorišče, kamor so nato hokejisti prispeli včeraj.



Le hokejisti na obali



So edini slovenski prebivalci v olimpijski vasi v Gangneungu, mestu z 230.000 prebivalci ob vzhodni korejski obali, vsi drugi športniki naše odprave so, kar je za tekmovalce v smučarskih panogah povsem razumljivo, v gorski olimpijski vasi. Rise bližina morja spominja seveda na nepozabni Soči izpred štirih let, le da je bilo takrat na ruski obali precej bolj toplo, kot je v teh korejskih dneh. A kakorkoli, za slovensko hokejsko reprezentanco je najbolj pomembno, da je spet na turnirju, ob vsej priljubljenosti smučarskih panog pri nas, seveda prav posebno težo nastopu naših olimpijcev prinaša tudi spoznanje o navzočnosti na ledeni ploskvi. Zadnja popotnica iz Seula je bila spodobna, Rok Tičar nam je dejal, da je vedno lepo zmagati, pa četudi gre za tekmo zgolj pripravljalnega značaja. Prav ta napadalec pa je še med posebej motiviranimi risi. Javnosti bi se rad predstavil v prepoznavni luči cenjenih hokejskih sposobnosti in na olimpijskem turnir dokazal, da si ni zaslužil zadnjih selitev in nezaupanja trenerjev v KHL …