Trije nordijski olimpijci pred Pjongčangom še na MSP

Slovenska nordijska reprezentanca je odpotovala v švicarski Kandersteg, tudi z Emo Klinec, Niko Križnar in Vidom Vrhovnikom.

N. Gr., STA

Ljubljana – V tednu pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu je v Švici še mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, kjer bodo nastopili tudi trije slovenski olimpijci. Med smučarskimi skakalkami bosta tekmovalni ritem do ZOI poskušali obdržati Nika Križnar in Ema Klinec, med nordijskimi kombinatorci pa Vid Vrhovnik.

Glavni trener mladinske reprezentance v smučarskih skokih Gorazd Bertoncelj je v Švico odpeljal pet skakalcev. Poleg Domna Prevca bodo v Kanderstegu nastopili še Bor Pavlovčič, Aljaž Osterc, Žak Mogel in Jan Kus. Glavni trener mladinske vrste pri dekletih, Zoran Zupančič, je za nastope na MSP poleg Križnarjeve in Klinčeve izbral še Jernejo Brecl, Katro Komar in Kajo Urbanija Čož.

Močna bo tudi zasedba med nordijskimi kombinatorci, kjer bodo pod vodstvom Mitje Oraniča nastopili Vrhovnik, Gašper Brecl, Ožbej Jelen in Matevž Malovrh, priložnost na ekipni preizkušnji bi utegnila dobiti tudi Rok Jelen ali Nik Knaus.

Lani je mladinsko nordijsko svetovno prvenstvo gostil ameriški Park City, slovenski tekmovalci pa so se domov vrnili z dvema zlatima, dvema srebrnima in eno bronasto kolajno.