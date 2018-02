Andrea Massi: Športnik, ki razpravlja o sreči in nesreči, ni zmagovalec

»Ko mi tekmovalci govorijo, da so se imeli fajn in so uživali v tekmi, se mi to zdi nekako mimo.«

Andrea Massi je trener, ki je v slovenskem smučanju osvojil največ lovorik. Med vsemi, ki sta jih dosegla s Tino Maze, se svetita tudi dve zlati olimpijski. Dogajanje iz Pjongčanga novopečeni očka spremlja od daleč. Za vsak intervju se dobro pripravi. Pomembno mu je, kaj pove bralcem. »Hočem, da je vsebina zanimiva. Ne ker bi bil egocentrik, ampak da razumejo, kaj pomeni 13 kolajn z velikih tekem,« je dejal v pogovoru za Delo, ki bo objavljen v jutrišnji izdaji časnika.

Med drugim je spregovoril o pripravi za velika tekmovanja, zmagovalni miselnosti in drži povprečnežev. »Sem tip človeka, ki spreminja načrt iz dneva v dan, iz minute v minuto. Težko mi je slediti. A v alpskem smučanju se spreminjajo programi, na OI v Vancouvru smo, denimo, imeli veleslalom v dveh dnevih. Pred Sočijem sem dal odpoved trenerju poldrugi mesec pred vrhuncem zime. Testiranje veleslalomskih smuči v Sočiju je bila poteza, za katero se mi je smejal ves svet, na koncu pa smo zmagali za sedem stotink. Vse to je kreativno delo. Pomembno je, da imaš intuitivne in kognitivne sposobnosti, za sabo pa ekipo, ki ti sledi, in ve, da tvoja kreativna norost pripelje do uspeha,« zatrjuje Massi.

Veliko športnikov je pred OI dejalo, da se jih bodo lotili kot vsake druge tekme. Takšen pristop mu ni blizu: »Z njim se tekmovalci skušajo razbremeniti pritiska. Na OI imaš en naboj. Ta tekma ni kot kakšna druga. Ima drugačno razsežnost, dinamiko, vzdušje. Olimpijske kolajne ne moremo primerjati s stopničkami v svetovnem pokalu. Lep dokaz za to je Marcel Hirscher, ki do te zime še ni imel olimpijskega zlata ... Od jeseni opazujem oglase z olimpijci in gesla: Mi treniramo skupaj. Takšne dinamike morda veljajo pri rokometu, košarki, odbojki. Alpsko smučanje pa je individualen šport, v katerem je v ospredju tekmovalna sebičnost.«

In še: »Športnik, ki razpravlja o sreči in nesreči, ni zmagovalec. Tekmovalec, ki gre po kolajno, razmišlja drugače. Všeč mi je bilo, ko je italijanski novinar vprašal Hirscherja, ali se zabava na tekmi. Odgovoril mu je, da se ne, ker je tekma zanj boj, zabava pa se v cilju, ko zmaga. To je prava drža. Nihče od nas se ni nikoli zabaval na tekmah. Vrhunski šport je zadnja človeška razsežnost, pri kateri je vse ekstremno. Ko mi tekmovalci govorijo, da so se imeli fajn in so uživali v tekmi, se mi vse to zdi nekako mimo.«

