MOK ne razkriva, ali so Rusi plačali kazen

J. M.

Pjongčang - Mednarodni olimpijski komite (MOK) ne želi razkriti, ali je Rusija plačala 15 milijonov dolarjev kazni, ki ji jo je naložil zaradi razkritja sistemskega dopinga v športu. Prav tako niso potrdili, ali je plačilo zgolj pogoj za to, da bodo ruski športniki na zaključni slovesnosti iger nastopili pod svojo zastavo.



Rusijo so sicer lanskega decembra suspendirali prav zaradi tega primera in ji naložili kazen. Sodelovanje je MOK dovolil le izbranim ruskim športnikom, pa še to le pod olimpijsko zastavo in imenom olimpijski športniki iz Rusije. Vpliv na to, ali bodo Rusi na zaključni slovesnosti nastopili pod svojo zastavo, pa bo verjetno imel primer igralca kerlinga Aleksandra Krušelnickega, saj proti njemu poteka preiskava Mednarodnega športnega razsodišča (CAS).



Predstavnik za stike z javnostjo pri MOK-u Mark Adams je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal, da ima MOK vse jasno določeno in da ne bo več razpredal o tej temi. Dodal je tudi, da ruskim športnikom ne bo treba čez zaslišanja pred odločitvijo komisije o tem, ali bodo Rusi na zaključku iger nastopili pod svojo zastavo.



Krušelnicki pozitiven dvakrat v dveh dneh

Aleksander Krušelnicki, ki je skupaj s partnerko Anastazijo Brizgalovo osvojil bron v tekmi mešanih ekip v kerlingu, je v dveh dneh padel na dveh dopinških testih. O tem poroča tiskovna agencija APF, pozitiven pa naj bi bil na meldonij. Mednarodno športno razsodišče (CAS) je proti Rusu že sprožilo preiskavo, hkrati pa je bil tudi suspendiran z olimpijskih iger. CAS sicer ni omenjal dveh testov, prav tako pa ni razkril substance, na katero naj bi bil pozitiven.

Vir, seznanjen s to zadevo, je za APF potrdil, da je bil Rus dejansko testiran dvakrat v dveh dneh. Pozitiven naj bi bil na meldonij, ki je na seznamu prepovedanih poživil od prvega januarja. Neimenovan vir je pojasnil tudi, da je dvakratno testiranje v dveh dneh redkost, ga pa CAS obravnava kot en prekršek.

Potem ko sta bila pozitivna tako test A kot B, bo CAS odločal, ali je prišlo do zlorabe in določil sankcije za Krušelnickega. Datum zaslišanja trenutno še ni znan.



Medtem so danes tudi v ruskem olimpijskem komiteju potrdili, da je Krušelnicki vrnil pozitivne teste na meldonij.