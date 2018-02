Olimpijski drobiž: včasih je metal kopje, zdaj »britanski Picasso« športnike uči slikati

Pjongčang - Britanski slikar Broad Bradstock v olimpijski vasi športnike uči slikarstva. V Južni Koreji se ga je prijel kar vzdevek »britanski Picasso«. Nemška agencija DPA poroča, da bodo najboljše umetnine z zimskošportno tematiko dobile svoje mesto tudi v olimpijskem muzeju v Lozani. Bradstock je sicer nekdanji športnik, saj je Veliko Britanijo leta 1984 in 1988 na poletnih olimpijskih igrah zastopal v metu kopja.



Že 93 % prodanih vstopnic

Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so prodali že skoraj 93 odstotkov vstopnic, kljub temu pa na tekmovališčih v oči bodejo prazni sedeži. V primeru, kadar ostanejo mesta prosta, pa jih zasedejo prostovoljci, saj iste karte dvakrat pač ne morejo prodati. Po nizki udeležbi v prvih dneh iger zdaj navijačem dovolijo tudi prost vstop na olimpijski trg, na katerem podeljujejo odličja.



Peklenske bolečine Osmondove

Britanski deskarki Katie Osmond, ki se je v enem dnevu dvakrat polomila, so po zlomu pete v bolnišnici kar eno uro sezuvali smučarski čevelj. Razrezali so ga, kolikor se je dalo, nato pa nogo mukoma potegnili ven. Mlada dvajsetletnica je ob tem dejala, da ni še nikoli čutila takšne bolečine, načrtuje pa ponovno okrevanje in vrnitev na tekmovališča.