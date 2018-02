Slovenska zastava že plapola pred olimpijsko vasjo

Pjongčang - Na olimpijskem trgu pred olimpijsko vasjo na prizorišču zimskih iger v Pjongčangu so danes po krajši slovesnosti dvignili slovensko zastavo in tako uradno sprejeli Slovenijo med članice vasi. Gre za formalen uvod, slovenski olimpijci pa so bili sprejeti skupaj s Češko, Čilom, Jamajko in Irsko.

Protokolarni del je potekal tako, da so zavrteli himno udeleženke, nato pa je zbrane nagovoril še župan olimpijske vasi. Sledila je še izmenjava daril, pri kateri je našo delegacijo zastopal vodja reprezentance Franci Petek v spremstvu ministrice za šolstvo in šport, ki je na delovnem obisku na prizorišču iger. V zaključnem programu so Korejci predstavili svoj tradicionalni ples, poroča STA.

Po dogodku je nekaj besed o krajši ceremoniji povedal še Franci Petek: »Podarili smo panjsko končnico in knjigo o slovenskem športu, ki jo je izdal slovenski olimpijski komite. Dobili pa smo maskoto olimpijskih iger in še nekaj - moram priznati, da nisem natančno videl, kaj; moram še pogledati. Izmenjali smo pač darila, da bomo tudi mi imeli trajen spomin na igre. Ta protokol se mi zdi zelo lep, oni pa so nam približali svojo tradicijo.«

Prireditve so se udeležili športniki in spremljevalci, ki v tem terminu niso imeli obveznosti na treningih.