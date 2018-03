Šarec bi moral pokazati še kaj več

Trenutnega ljubljenca src slovenskih volivcev, kamniškega župana in predsednika stranke Lista Marjana Šarca, čaka še veliko dela. Skupaj s kolegi, s katerimi se ob koncih tedna menda izobražuje oziroma pripravlja na volitve, bi več kot očitno moral v oblikovanje prioritet svojega volilnega programa vložiti še precej energije. Le tako bo imel primerne in konkretne odgovore na vrsto pomembnih vprašanj, tudi tistih, ki so na primer povezana z morebitnimi spremembami davčnega sistema, saj jih doslej nismo slišali. Sicer je res, da je lahko odgovor »neopredeljeno« znamenje nevednosti, neznanja in nesposobnosti; lahko pa gre tudi za golo preračunljivo previdnost.



Šarec je velik populist. In ker so prevladujoča sila sprememb v družbi čustva, in ne inteligenca, je treba tako razlagati tudi njegove izjave v smislu: »Treba je vrniti spoštovanje tako učiteljem kot učencem,« ali pa: »Z Antigono bodočega varilca ne gre mučiti.« Za morebitni prevzem vladnega krmila pa bi bilo vendarle treba pokazati kaj več.