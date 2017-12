Kdaj se je rodil Jezus, ni znano. Ker je človek duhovno bitje, je potreboval dan, ko se bo spominjal zares močnega dogodka v zgodovini. Oživljanje spomina nanj se je začelo s politično odločitvijo o nadaljevanju slavljenja mnogih poganskih božanstev v času zimskega solsticija.



Politično se je skozi dolgo zgodovino to slavljenje nadaljevalo, vladarji so v tem času podpisovali premirja, izpuščali zapornike na prostost, odpuščali dolgove, slovesno odpirali javna dela. Za božič že vrsto let ni zaznati kolektivne slabe vesti in tudi ne slabe vesti vladarjev ter novodobnih bogov v podobi korporacij. Korporacije, med njimi prva Coca-Cola, so ugrabile božič, ki je tako postal najbolj komercializiran praznik. Koliko božične skrivnosti se je še ohranilo? Pater Branko Cestnik je v intervjuju za Delo povedal, da se je je ohranilo toliko, kolikor je med nami še ljudi, ki prižigajo lučke na sveti večer in nič prej.



Božič smo začeli praznovati po letu 400. Morda pa bomo nekega dne odkrili, da so ga v Evropi najprej praznovali na Ptuju, saj je Viktorin Ptujski med prvimi omenjal 25. december, in to že okrog leta 290.



Bralcem voščimo miren in vesel božič!