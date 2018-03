Razmišljaj sladko: Ola!

Odkar pišem tole sladko kolumno, se je zgodilo marsikaj, ne samo na sladkem področju, temveč tudi na najslajšem – v privatnem življenju. Postal sem namreč očka, in to dvakrat. Sladko? Najslajše! Naporno? Zelo! Še posebej, če hočeš dati sebe vsakemu izmed njiju in medtem ne pozabiš na ženo. Ona je in ostaja prva, tako mora biti! Nato sledijo tortice, cukri, čokoladke ...Kdor še ne ve, kako je biti oče ali mama, se tukaj ne bo našel. Med fotri so seveda tudi takšni, ki se jih starševstvo niti ne dotakne preveč in delajo naprej po cele dneve ter se ne vtikajo v vzgojo. Jaz zdaj delam drugače. Rad sem z otroki, vsak dan. Seveda pa to pomeni, da mi nekje zmanjka časa, in lahko si mislite, da je to vsakodnevno delo s slaščicami. Vsakdo, ki je predan svojemu delu, ve, o čem govorim. Takoj ko se od dela malo distanciraš, se to pozna, in priznam – ne treniram vsak dan nove postavitve krožnikov. To pač počnejo slaščičarji, ki niso starši.Vsem tistim, ki so starši, pa priporočam: poizkušajte, da v prehrano svojega malčka čim dlje časa (beri: do vstopa v vrtec) ne vključujete enostavnih ogljikovih hidratov, torej sladkarij. To je resen nasvet, ki se izplača, saj sva ga z ženo preizkusila, čeprav je bilo težko. To še vedno ne pomeni izključevanja čokolešnikov iz prehrane – vsi smo zrasli na tem, vendar jih nismo jedli vsak dan in vsak drugi obrok. Čokoladni puding, ki ga z medom sladkate na koncu, je preprost in zdrav obrok. Otroku predvsem ne kupujte poceni sladkarij, ki so nasičene z hidrogeniziranimi in ponavadi palminimi maščobami ter navadnimi sladkorji.Še vedno se vsakodnevno posvečam prehrani, razmišljam o njej, vendar sem osredotočen na druge stvari. Zdaj so v ospredju otroške sladice, otroški jedilnik. Verjemite mi, izplača se misliti na prehrano otrok. Hvaležni vam bodo.***

Gorazd Potočnik je slaščičarski mojster in lastnik podjetja Sladkozvočje.

V vlogi avtorjev naših kulinaričnih blogov, ki vam jih strežemo vsak četrtek ob 15. uri, mu družbo delajo še:

- Uroš Štefelin, kuharski mojster, Vila Podvin

- Klemen Rojnik, jedec, triatlonec in farmacevt

- Anita Lozar in Matej Pelicon, pivovarja in lastnika ajdovske craft pivovarne Pelicon.

- Anja Korenč, oblikovalka embalaže, soustanoviteljica studia Fork.

- Alja Dimic, prehranska terapevtka, Center Holistic

Po dosjeju kulinaričnih blogov lahko brskate TUKAJ.

Verjemite mi, izplača se misliti na prehrano otrok. Hvaležni vam bodo. Foto: Valentin Flauraud/Reuters