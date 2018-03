Liga prvakov: Juventus - Real letos že v četrtfinalu

L. Z.

Nyon - Na sedežu evropske nogometne zveze (Uefa) danes poteka žreb čretrfinala lige prvakov. Med najboljših osem ekip so se uvrstili trije predstavniki Španije, po dva iz Italije in Anglije ter nemški Bayern.



Pari četrtfinala:



Barcelona - Roma

Liverpool - Manchester City

Bayern - Sevilla

Juventus - Real Madrid



V reprizi lanskega finala - takrat so se s 4:1 veselili Madridčani - se bosta pomerila Juventus in Real. Zanimiv bo tudi angleški obračun med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Sinjemodri sicer prepričljivo vodijo v državnem prvenstvu, a na zadnji medsebojni tekmi so bili uspešnejši redsi, ki so slavili s 4:3.



Najbolj so lahko zadovoljni v taborih Barcelone in Bayerna; katalonski ponos se bo pomeril z Romo, bavarski pa s Sevillo.



Prve tekme bodo na sporedu 3. in 4. aprila, povratne pa 10. in 11. aprila.



Ob 13.00 bo opravljen še žreb v Evropski ligi, v njem sodelujejo naslednje ekipe:



Arsenal

Atletico Madrid

CSKA Moskva

Lazio

Marseille

RB Leipzig

Salzburg

Sporting Lizbona