Peter Prevc je zaupanje v Janusa dokončno izgubil v Pjongčangu

Planica – Peter Prevc je sezono končal kot najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala, a zgolj na 15. mestu, kar je njegov najslabši rezultat po zimi 2011/2012. Razočaranja ne skriva, je pa zadovoljen, da v novi sezoni trener reprezentance A ne bo več Goran Janus, s katerim je sicer dosegel vse svoje uspehe.





Peter, kakšna je ob koncu vaša raven energije?



Ta hip je kar v redu, jutri ni treba biti spočit in potem je energije kar naenkrat čudežno več. Konec sezone je, dosegel sem en povprečen rezultat, s čimer sem – presenetljivo – zadovoljen.



Ste veseli, da je konec?



Da, zelo. Če pogledaš nazaj, sicer pomisliš, kako je šla sezona hitro mimo, a čas od ene do druge tekme se je vlekel, ker bi šel rad po vsakem neuspelem skoku takoj popravit napake. Ko ne dosežeš svojih izvedbenih, kaj šele rezultatskih ciljev, ti začne zmanjkovati energije, več jo porabiš, da se motiviraš za naslednji skok. Če ti gre, imaš polno energije, tako pa se moraš toliko bolj motivirati in verjeti, kar je spet težko.



Veliko razočaranj ste doživeli v sezoni, kako se motivirate, s čim se spodbujate?



Razočaranja sem doslej najlažje prebolel s polurnim tekom. Tako sem si z drugimi stvarmi zamotil misli, telo se je utrudilo, glava ni imela toliko volje, časa za razmišljanje, za »sekiranje«. Sicer pa narediš analizo, si zadaš novo pot in to razočaranje se hitro spremeni v pričakovanje.



Ste se med sezono soočili s padcem motivacije, ker niste našli poti iz začaranega kroga?



Sem, ampak ne za več kot en dan. Potem si rečeš, menda ja ne boš vsega zavrgel. Vsako priložnost, ki se ponudi, moraš maksimalno izkoristiti, nesmiselno se je predajati.



Visokih pričakovanj pred sezono niste imeli, a razočaranje zato bržčas ni nič manjše.



V to sezono sem štartal drugače, z nižjimi pričakovanji, da ne bi bil toliko obremenjen. A ko osvojiš 12. mesto, pa vidiš napake, brez katerih bi bil lahko drugi, tretji, potem takšna uvrstitev ne zadovoljuje. Nekaj časa se sicer prepričuješ, da je tudi to dobro, a po olimpijskih igrah in 10. mestu na drugi posamični tekmi to res ni bilo več dobro. Bil je skrajni čas, da naredim kaj iz te sezone, a na koncu nisem …