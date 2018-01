RZS bo vložila novo, še obsežnejšo pritožbo; šla bo do konca (VIDEO)

J. P.

Zagreb − Po sinočnjem smešenju litovskih sodnikov Mindaugasa Gatelisa in Vaidasa Mažeike v dvoboju drugega kola skupine C rokometnega evropskega prvenstva pred 6500 gledalci v Areni Zagreb med Slovenijo in Nemčijo (25:25) so se v našem taboru nemudoma odzvali in se uradno pritožili na razplet dvoboja. Sodniško krojen, so prepričani mnogi.

Zadeva je bila torej v rokah Evropske rokometne zveze (EHF), ki je morala odločitev sprejeti danes do 12. ure. V kakšni zagati so vodilni možje rokometa na stari celini, so dokazali že sinoči takoj po dvoboju, ko so sprva objavili vrhunce tekme na uradnem youtubovem kanalu prvenstva, a jih po hitrem postopku izbrisali, zdaj je na ogled nova, nekoliko prečiščena različica (spodaj).

Kot je tik pred poldnevom na družbenih omrežjih poročal nemški Sport Bild, je disciplinska komisija EHF, ki je odločitev javno obelodanila pol ure pozneje, slovensko pritožbo zavrnila, vodstvu RZS pa do 20. ure ostaja še možnost ponovne pritožbe.

NOVO: Zveza jo bo izkoristila in vložila še obsežnejšo pritožbo, obenem pa razmišlja, da bi jutri dopoldne sklicala izredno sejo predsedstva, ki se bo odločilo o morebitnem protestnem odhodu s prvenstva (sprva so načrtovali dopisno sejo). Razmišljajo tudi o civilni tožbi proti EHF in pritožbi na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) v Lozani. Generalni sekretar Goran Cvijič je poudaril, da bodo šli do konca in da v nobenem primeru ne bo ostalo zgolj pri zavrnjeni pritožbi.



»EHF je našo pritožbo zavrnila, ker se, kot pravi, nimamo pravice pritoževati na odločitve sodnikov in delegatov. Sodnikova odločitev je zadnja, ne glede na to, ali je skladna s pravili igre ali ne. V pripravi je nadaljnja pritožba, ki bo nekoliko širša in bo zahtevala analizo vseh detajlov na obeh straneh v zadnjih sekundah dvoboja. Nasloviti jo moramo na isto inštanco, torej disciplinsko komisijo, obstaja pa še ena inštanca višje, arbitražna komisija, ki pa ima rok za odločitve šele februarja,« je pojasnil direktor reprezentance Uroš Mohorič.



Kaj se je dogajalo? Šest sekund pred koncem se je po zadetku Blaža Janca za 25:24 zdelo, da se bodo zmage veselili Slovenci, že po preteku tekmovalnega časa pa sta delilca pravice, ki sta s pristranskim kriterijem ves dvoboj spravljala ob živce predvsem naše fante, pokazala rdeči karton Blažu Blagotinšku in za nameček še na najstrožjo kazen za Nemce (že njihovo deveto v obračunu!), ki jo je suvereno unovčil Tobias Reichmann.

Litovca sta se za novost v pravilih EHF − ogled videoanalize, ki je v veljavi od svetovnega prvenstva v Katarju leta 2015 − odločila po burnem protestu nemške klopi. Zveza je morala torej po dodatnem seciranju posnetka zadnje akcije na tekmi odločiti o pravilnosti dosojene sedemmetrovke. Sodnika sta namreč presodila, da je bil Blagotinšek med zadnjim nemškim napadom manj kot tri metre oddaljen od sredine igrišča, s čimer je domnevno oviral tekmece pri kreaciji napada.