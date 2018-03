Ruski diplomati zapuščajo London

Ma. F., STA

London – Ruski diplomati in njihove družine danes odhajajo iz Velike Britanije, potem ko je premierka Theresa May prejšnji teden izgnala 23 ruskih diplomatov zaradi odgovornosti Moskve pri zastrupitvi dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere. Državo bo tako skupaj zapustilo okoli 80 Rusov, med njimi tudi otroci diplomatov, poroča britanski BBC.

Rusko veleposlaništvo v Londonu je danes zapustilo več diplomatskih avtomobilov in kombijev. Okoli 80 Rusov bo državo zapustilo še danes, ko preteče rok, ki ga je Mayeva postavila za odhod omenjenih 23 diplomatov.

Kot odgovor na potezo Londona je konec tedna tudi Moskva odredila izgon 23 britanskih diplomatov. Ti morajo državo zapustiti do sobote.

Britanska vlada se bo danes sicer sestala na zasedanju nacionalnega varnostnega sveta in razpravljala o morebitnih nadaljnjih sankcijah proti Rusiji.

Vodja protiteroristične policije Neil Basu je danes povedal, da je osrednji del preiskave predvsem raziskati, kako sta se Skripalova gibala. Preiskovalci pregledujejo okoli 4000 ur posnetkov javnih nadzornih kamer in so zbrali že približno 400 izjav. »Trajalo bo tedne, verjetno mesece,« je Basu glede trajanja preiskave dejal za britanski radio.

Skripala in njegovo hčer Julijo so našli 4. marca nezavestna na klopi v britanskem Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Oba sta še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici. Za njuno zastrupitev je London okrivil Moskvo in uvedel več ukrepov.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je danes ponovil, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva obtožbe zavrača. Ruski politiki so tudi zatrjevali, da je zastrupitev del zarote Zahoda, da vzpodbudi protirusko razpoloženje pred ruskimi predsedniškimi volitvami, ki so bile v nedeljo, ali pred svetovnim nogometnih prvenstvom v Rusiji.