Več kot 30 mrtvih v eksplozijah v Bagdadu

Bagdad − Središče Bagdada je danes stresel dvojni samomorilski napad, v katerem je po zadnjih podatkih iraških oblasti umrlo najmanj 38 ljudi, več kot sto je ranjenih.

Eksploziji sta odjeknili na trgu Tajaran v središču iraške prestolnice, na katerem se v iskanju priložnostnega dela in zaslužka običajno zbirajo gradbeni delavci, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah predstavnika iraške policije bo število smrtnih žrtev bržkone še naraslo.

Odgovornosti za napad, sicer že drugi v zadnjih treh dneh, ni prevzel še nihče.

Iraški premier Haider al Abadi je danes gostil izredno srečanje skupnega poveljstva vojske, policije in predstavnikov obveščevalne službe. Od udeležencev srečanja je zahteval, da se »odstrani speče celice skrajne skupine Islamska država (IS) in zagotovi varnost državljanov,« so sporočili iz njegovega urada.

Iraške oblasti so poraz IS v državi razglasile pred približno enim mesecem.