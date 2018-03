Zuckerberg priznal napake

M. Č., STA

New York - Ustanovitelj ter glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je štiri dni po izbruhu škandala z zlorabo zasebnih podatkov uporabnikov družabnega medija danes sporočil, da skuša ugotoviti, kaj natančno se je zgodilo in kako zagotoviti, da se kaj takšnega ne ponovi.

»Odgovorni smo za zaščito vaših zasebnih podatkov in če tega ne zmoremo, potem si ne zaslužimo vašega zaupanja,« je na svoji Facebook strani zapisal Zuckerberg, ki je trenutno na vrhu seznama za zaslišanje raznih kongresnih odborov v ZDA, želijo pa si ga tudi v Veliki Britaniji, kjer domuje podjetje Cambridge Analytica, ki je zlorabilo podatke za predsedniško kampanjo Donalda Trumpa.

Zuckerberg je dodal, da gre za zlorabo zaupanja med Facebookom in uporabniki, ki pričakujejo zaščito, in to bo treba popraviti. Facebook ni sodeloval pri zlorabah, vendar pa ni ustrezno zaščitil podatkov, ki jih je dobilo podjetje Cambridge Analytica in jih izkoristilo za psihološke profile ameriških volivcev v korist kampanje Donalda Trumpa.

Zuckerberg je priznal, da je za kršitve izvedel že leta 2015 in nanizal nekaj ukrepov, ki jih njegovo podjetje zdaj izvaja. Facebook bo po novem med drugim obveščal uporabnike, ko jim bo kdo zlorabil podatke, in aplikacijam izključil dostop do podatkov, če jih uporabnik ni odprl tri mesece.

Podatke o uporabnikih je z njihovim privoljenjem zbiral profesor Aleksandr Kogan za raziskavo o njihovih navadah na spletu. Podatke je potem predal Cambridge Analytica, s katero je intenzivno sodeloval nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon.

Zuckerbergov Facebook trdi, da so od Kogana zahtevali uničenje podatkov po uporabi in dobili zagotovilo, da se je to zgodilo, kar se je izkazalo za laž. Zaradi tega je direktor napovedal nekaj ukrepov. Najprej bodo podrobno preiskali vse aplikacije, ki imajo dostop do velikega števila zasebnih informacij, preiskali bodo vsak sum sumljivih aktivnosti aplikacij, izključili vse ustvarjalce aplikacij, ki se ne podvržejo preiskavi, in omejili dostop do informacij.

V naslednjem mesecu dni bodo uporabniki prav tako videli na svojih straneh orodje, ki bo pokazalo vse aplikacije v uporabi in z enostavnim načinom za prepoved dostopa do podatkov. To uporabniki že imajo v svojih nastavitvah, vendar se večini ne ljubi ukvarjati s tem.

Facebookove delnice so od izbruha škandala izgubile okrog deset odstotkov svoje vrednosti, v Kaliforniji je bila zaradi tega vložena tožba vlagatelja, kongresniki se prerivajo, kdo bo prvi zaslišal Zuckerberga, vre pa tudi po Evropi. Facebook je bil že pred tem osramočen zaradi tega, ker so glede na ugotovitve posebnega tožilca Roberta Muellerja Rusi preko njega širili dezinformacije in laži v korist Trumpa.