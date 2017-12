Najbolj brane zgodbe o lastniških manevrih in hekerjih

Katere gospodarske teme so najbolj pritegnile pozornost spletnih bralcev?

Ljubljana – Razkrivanje finančnih manevrov Sergeja Racmana je letos najbolj pritegnilo vašo pozornost na gospodarskem področju. Pisali smo o tem, kako je Sergej Racman prek več desetih družb po vsem svetu kanaliziral denar in, kot vse kaže, tudi friziral bilance vsaj enega izmed podjetij - ciprskega X6D. Razkrili smo tudi lokacijo izjemno obsežne posesti na obrobju glavnega mesta, ki jo je Racman začel načrtovati že vsaj leta 2003, a do danes še ni do konca zgrajena.

Na drugem mestu najbolj branih gospodarskih vsebin se je znašel članek o Tuševem oglasu, ki sporoča, da so »domači« zgolj tisti proizvajalci, ki slišijo na »avtohtona« imena, ne pa tudi tisti, ki se dičijo z bolj eksotičnimi, je korak predaleč.

Članek iz leta 2014, v katerem smo pisali o carinjenju pošiljk, ki prihajajo iz držav izven EU, še kar vztraja med najbolj branimi. Lani je ta članek pristal na drugem mestu, letos pa je zdrsnil za mesto navzdol.

Za Slovenijo, ki se letos ubada z reševanjem posledic potopa Agrokorja, je dogajanje v trgovinah onstran Atlantika bolj pomembno, kot bi si mislili na prvi pogled. Foto: Igor Modic/Delo

Veliko pozornosti je pritegnil tudi članek o tem, Zakaj nas mora skrbeti, ko ameriški trgovec tone. Medtem ko smo pri nas razpravljali o državnem odkupu in nedeljskem delu trgovin, na Zahodu trgovine izgubljajo boj s spletom.

Peta najbolj brana je bila novica o tem, da je Podjetnik Janša kupil Krvavec. Alpska investicijska družba iz Ljubljane, katere lastnik in direktor je Janez Janša (ne umetnik ne politik) iz Kranja, je namreč od Uniorja kupila 98,56-odstotni lastniški delež v RTC Krvavec.

Iz spletne denarnice so hekerji ukradli bitcoine, vredne več deset milijonov evrov. Foto: Reuters

Hekerji - tudi v službi svetovnih velesil - nenehno prežijo na milijone, ki se ob skokoviti rasti vrednosti kriptovalut množijo po spletnih denarnicah. Tako je na šestem mestu najbolj branih pristala zgodba hekerskega napada na spletno denarnico slovenskega podjetja NiceHash, ki je pritegnila tudi veliko pozornosti tujih medijev.

Pogovor z Matjažem Škorjancem (v medijih znanim tudi s hekerskim vzdevkom Isdero), v katerem je opisal agonijo, ki jo je preživljal v dneh po največjem napadu v Sloveniji do zdaj in enem največjih v bitcoinovski skupnosti, pa se je uvrstil na deseto mesto.

Novi lastnik golfišča v Smledniku bi lahko postal ruski milijarder Andrei Bokarev. Foto: Roman Šipić/Delo

Putinov oligarh Andrej Bokarev je kot predsednik ruske smučarske zveze v začetku junija z zasebnim letalom prišel v Portorož, ki je tri dni gostil predstavnike Mednarodne smučarske zveze (FIS) iz 128 držav. Kmalu po njegovem odhodu se je v športnih poslovnih krogih razširila informacija, da je Bokarev resen interesent za nakup golfišča na Smledniku pri Ljubljani iz stečaja družbe Golf projekti. Članek je bil sedmi najbolj bran med gospodarskimi temami.

Novica o tem, da je po več kot dveh letih Premogovniku Velenje le uspelo prodati Vilo v Metlečah pri Šoštanju z zemljišči oziroma parkom okoli nje, pa je pristala na osmem mestu. Za vilo je Premogovnik iztržil 541.000 evrov.

Pozornost so pritegnili tudi članki o tujih naložbah. Tako je na devetem mestu po branosti pristala novica o tem, da bi japonska družba Sumitomo Rubber Industries novo tovarno izdelkov iz sintetičnih elastomerov za farmacevtsko in medicinsko industrijo, postavila v Sloveniji.