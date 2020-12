V izjemnem času se izkažejo izjemni posamezniki in za nami je leto, kot ga še ni bilo, meseci, ki jim ne moremo najti primerjave v preteklosti. Zato smo v uredništvu namesto tradicionalne deseterice nominirancev za Delovo osebnost leta izbrali dvanajst oziroma trinajst Slovencev in Slovenk (dva si namreč delita skupno nominacijo), ki so pomembno zaznamovali letnico 2020.