Slovenski razkol bo odmeval v Strasbourgu

Razprave o dogajanju na Slovenskem po koncu vojne maja 1945 bodo prihodnji teden imele opazen odmev v evropskem parlamentu. Na njegovem plenarnem zasedanju v Strasbourgu bodo poslanci v torek odločali o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Predvidoma bo sprejeta.

Motor v ozadju priprave resolucije je bila evropska poslanka SDS Romana Tomc. Sprejetje resolucije bo v njenih očeh zgodovinski dosežek. »Evropski parlament sporoča slovenski oblasti, da je komunizem totalitaren sistem in da si žrtve komunizma zaslužijo dostojen pokop in spomin,« je prepričana.

Liberalca Irena Joveva in Marjan Šarec, Matjaž Nemec (SD) in Vladimir Prebilič (Vesna) pravijo, da »bi bilo revizionistično besedilo o drugi svetovni vojni v Sloveniji, sprejeto s podporo skrajnih desnih strank, kot so AfD, Bratje Italije in avstrijski svobodnjaki, ki vzdržujejo sentiment in ideologijo neonacizma in neofašizma, nedopustno in izprijeno«.