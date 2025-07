Mediana za Delo: Trojni ne obrambnim izdatkom

V nadaljevanju preberite:

Tudi teden po zavezi voditeljev članic zveze Nato k zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035 je v Sloveniji minil v znamenju razprav, kaj to pomeni in kako zavezujoča je ta zaveza. Sploh ob dejstvu, da je Levica zagovarjala, naj se o obrambnih izdatkih izrečejo volivci. Zaradi takšnega ali drugačnega zadovoljstva z največjo koalicijsko stranko Gibanjem Svoboda pa so jim pritegnili še poslanci SD, posamezni nepovezani poslanci in opozicijski SDS in NSi.

Rezultat – izglasovan predlog o posvetovalnem referendumu, ob katerem bi se del politike, ki ga odgovor javnosti morda ne zanima, lahko znašel v precejšnji zadregi.