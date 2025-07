V Trstu bodo pretovorili 100.000 zabojnikov manj, Maersk seli del posla

V nadaljevanju preberite:

Še na začetku leta je v Trstu kazalo na izjemno rast kontejnerskega pretovora, saj so januarja in marca pretovorili več kot 75.000 zabojnikov. Aprila so jih le še 38.555, maja pa skrb vzbujajočih le 24.676. Če so leta 2024 v Trstu pretovorili že 842.000 zabojnikov in je nekdanji prvi mož Luke Trst Zeno D'Agostino pred dvema letoma napovedoval skorajšnji rekordni milijonski pretovor, zdaj vse kaže, da bo nazadoval in bo prometa celo za deset do dvajset odstotkov manj.