Svoboda preglasovana: Posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih bo

Tudi teden po zavezi voditeljev članic zveze Nato k zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035 je v Sloveniji minil v znamenju razprav, kaj to pomeni in kako zavezujoča je ta zaveza, ki je nastala kot odgovor na zahteve. Sploh ob dejstvu, da so poslanci glasovali o predlogu Levice, naj se o obrambnih izdatkih izrečejo volivci, pri čemer se jim je pridružila tudi SD. Ta predvsem nezadovoljna z odnosom največjega Gibanja Svobode.

SDS, NSi in Demokrati v razpravi niso sodelovali, v svojih izhodiščih pa so poudarjale predvsem, da gre za sprenevedanje koalicije. Nato so kljub svojim siceršnjim stališčem o povišanju obrambnih izdatkov glasovali podprli predlog Levice. Za posvetovalni referendum je tako glasovalo 46 poslancev – torej ob poslancih Levice in SD, še nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek in tudi poslanci SDS in NSi.

Proti pa so glasovali poslanci Svobode, Demokrati in pa manjšinski poslanec Miha Kordiš, ki se ni strinjal z zastavljenim vprašanjem.

Prvak SDS Janez Janša je dneve pred glasovanjem o tem posvetovalnem referenduma sicer pozival predsednika vlade Roberta Goloba, naj na to vprašanje veže zaupnico. Tako bi lahko prišli do predčasnih volitev, ki bi ustrezale v prvi vrsti prav njemu. Golob je to zavračal. »Razprava pred posvetovalnim referendumom je priložnost za popravni izpit, ki mora strezniti vladajoče in skrajšati njihov škodljiv mandat,« je zapisal po tem in navedel, da si je to referendumsko kampanjo zakuhala vlada sama, zato bo porabljena racionalno, pa čeprav za zapoznelo razpravo. Sam je namreč ogorčen, da Golob pred odhodom v Nato ni sklical niti seje sveta za nacionalno varnost niti koordinacije parlamentarnih strank.

Posvetovani referendum, kot je znano, sicer ni zavezujoč. Kdaj bo izveden, še ni znano. Državni zbor mora o njegovem razpisu sprejeti še odlok.

Tako v SDS kot NSi so nam zatrdili, da bodo ostali zavezanim svojim stališče in podpirali obstoj v Natu in povišanje obrambnih izdatkov. Kaj se bo zgodilo, če bo javno mnenje proti temu, pa zaenkrat ostaja neodgovorjeno. Janša je sicer svoje sledilce že pozval, da naj zapišejo na glasovnice le svoje nasprotovanje vladi.