FOTO:Luka Dončić in Kristaps Porzingis v Orlandu kot Batman in Robin

Še štirje tedni so preostali do nadaljevanja lige NBA v Orlandu, kjer si bo 22 moštev v osmih kolih poskusilo priigrati čim boljše izhodišče pred začetkom končnice. Že uvodni dan bo ponudil košarkarski posladek med vodilnima zasedbama zahodne konference in ogorčenima mestnima tekmecema, LA Lakers in LA Clippers, 24 ur pozneje pa bo na sceno stopil Dallas z Luko Dončićem na čelu. Njegova uvodna ovira bo Houston, ki je na zahodni razpredelnici na šestem mestu, torej tik pred Teksačani.Za igralce Dallasa bi bil pobeg s sedme stopničke več dobrodošel, saj bi se z njim ognili izločilnemu dvoboju z drugim konferenčnim ...